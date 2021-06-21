Сын за отцом: Злой рок семьи Башлачёвых На днях в столице погиб Егор Башлачёв — сын легендарного питерского рок-музыканта, поэта и журналиста Александра Башлачёва. 32-летний молодой человек выпал из окна дома на улице Чаплыгина, что на Чистых прудах. Трагедия произошла через 33 года после того, как при аналогичных обстоятельствах погиб его знаменитый отец, которого называли "совестью русского рока". 8888 8888 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © rockperson.ru

Александр Башлачёв был настоящим символом поколения, заставшего последнее десятилетие Советского Союза. Борис Гребенщиков называл его "поколением дворников и сторожей". Поэт и музыкант родился в Череповце Вологодской области в обеспеченной семье советских инженеров. Отец Александра был высокопоставленным управленцем в сфере металлургии, много работал за границей, благодаря чему у будущего музыканта всегда водились деньги и дорогие заграничные шмотки.

Однако, несмотря на все шансы стать типичным "золотым мальчиком", практически с детских лет увлёкся литературным словом и мечтал о карьере журналиста. Писать и исполнять свои песни он начал в студенческие годы в Свердловске. Именно тогда стало понятно, какая карьера светит молодому дарованию. Пик популярности и активной творческой деятельности Башлачёва пришёлся на 1983–1986 годы.

Александр Башлачёв. Фото © rockperson.ru

Даже в это благодатное время, несмотря на общее признание и появившиеся полезные связи, музыкант не имел своего коллектива, постоянного дохода, часто переезжал с места на место. Не клеилось у него и с личной жизнью: надолго женщины с Башлачёвым почему-то не задерживались.

В 1986 году музыкант тяжело перенёс гибель едва родившегося первого сына Ивана. К этому же времени Башлачёв уже практически перестал писать стихи и песни. Он тяготился тем, что иссяк как поэт и зарабатывал на своих старых песнях, потому отказывался от многочисленных творческих предложений, концертов, срывал съёмки фильмов с его участием.

На этой почве у Башлачёва, и без того страдавшего депрессией, начались нервные срывы. Постепенно в его жизнь пришли алкоголь и наркотики.

В это время он сошёлся с матерью своего будущего ребёнка — Егора — Анастасией Рахлиной, дочерью режиссёра Рафаила Рахлина. Во время беременности супруги даже вроде взялся за ум, пытался заработать на будущую семейную жизнь: в начале 1988-го дал несколько концертов в Москве.

На 17 февраля того же года были назначены съёмки фильма "Город" по сценарию митьков с участием Башлачёва, но утром того дня в Ленинграде его тело нашли под окнами дома на проспекте Кузнецова. Похоронили музыканта 23 февраля в Ленинграде на Ковалёвском кладбище.

Егор Башлачёв родился спустя полгода после смерти отца. Он оказался болезненным ребёнком, а с 17 лет уже состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. С 2018 года за ним постоянно присматривала бабушка. К этому времени молодой человек регулярно навещал специальную клинику.

В 2021-м Егор в очередной раз лёг в стационар, в котором пробыл с апреля по 18 июня. Вернулся из больницы в крайне раздражённом состоянии. Обычно Башлачёв-младший постоянно принимал таблетки, снимавшие агрессивное состояние, без них парень начинал крушить всё, что попадалось под руку.

В день трагедии, находясь у себя в комнате, он слушал громкую музыку, потом якобы стал ломать мебель. Вбежавшая в комнату пожилая женщина увидела погром и открытую балконную дверь. Внук лежал на асфальте.

Анастасия Рахлина в последние годы жизни. Фото © rockperson.ru

Трагически сложилась и жизнь матери Егора. Женщина воспитывала трудного ребёнка, работала журналистом на радио, позже пришла к вере. В 2018-м она приняла постриг под именем Иулиании и тогда же скончалась от онкологического заболевания.

— Никакой мистики в смерти молодого человека нет, — говорит клинический психолог Светлана Сулейманова. — К сожалению, Егор Башлачёв оказался в группе риска уже потому, что ещё до своего рождения лишился отца. Вероятность воспроизведения суицида выше в тех семьях, в которых из жизни уходили наиболее близкие родственники. Сюда нужно прибавить проблемы ментального здоровья, инвалидность, скоропостижный уход матери от тяжёлой болезни — в итоге всё это могло послужить причиной трагедии.

Авторы Евгений Кузнецов