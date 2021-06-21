Сын за отцом: Злой рок семьи Башлачёвых

Александр Башлачёв был настоящим символом поколения, заставшего последнее десятилетие Советского Союза. Борис Гребенщиков называл его "поколением дворников и сторожей". Поэт и музыкант родился в Череповце Вологодской области в обеспеченной семье советских инженеров. Отец Александра был высокопоставленным управленцем в сфере металлургии, много работал за границей, благодаря чему у будущего музыканта всегда водились деньги и дорогие заграничные шмотки.

Однако, несмотря на все шансы стать типичным "золотым мальчиком", практически с детских лет увлёкся литературным словом и мечтал о карьере журналиста. Писать и исполнять свои песни он начал в студенческие годы в Свердловске. Именно тогда стало понятно, какая карьера светит молодому дарованию. Пик популярности и активной творческой деятельности Башлачёва пришёлся на 1983–1986 годы.

Александр Башлачёв. Фото © rockperson.ru

Даже в это благодатное время, несмотря на общее признание и появившиеся полезные связи, музыкант не имел своего коллектива, постоянного дохода, часто переезжал с места на место. Не клеилось у него и с личной жизнью: надолго женщины с Башлачёвым почему-то не задерживались.

В 1986 году музыкант тяжело перенёс гибель едва родившегося первого сына Ивана. К этому же времени Башлачёв уже практически перестал писать стихи и песни. Он тяготился тем, что иссяк как поэт, и зарабатывал на своих старых песнях, потому отказывался от многочисленных творческих предложений, концертов, срывал съёмки фильмов с его участием.

На этой почве у Башлачёва, и без того страдавшего депрессией, начались нервные срывы. Постепенно в его жизнь пришли алкоголь и наркотики.

В это время он сошёлся с матерью своего будущего ребёнка — Егора — Анастасией Рахлиной, дочерью режиссёра Рафаила Рахлина. Во время беременности супруги даже вроде взялся за ум, пытался заработать на будущую семейную жизнь: в начале 1988 года дал несколько концертов в Москве.

На 17 февраля того же года были назначены съёмки фильма "Город" по сценарию митьков с участием Башлачёва, но утром того дня в Ленинграде его тело нашли под окнами дома на проспекте Кузнецова. Похоронили музыканта 23 февраля в Ленинграде на Ковалёвском кладбище.

Егор Башлачёв родился спустя полгода после смерти отца. Он оказался болезненным ребёнком, а с 17 лет уже состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. С 2018 года за ним постоянно присматривала бабушка. К этому времени молодой человек регулярно навещал специальную клинику.

В 2021-м Егор в очередной раз лёг в стационар, в котором пробыл с апреля по 18 июня. Вернулся из больницы в крайне раздражённом состоянии. Обычно Башлачёв-младший постоянно принимал таблетки, снимавшие агрессивное состояние, без них парень начинал крушить всё, что попадалось под руку.

В день трагедии, находясь у себя в комнате, он громко слушал музыку, потом якобы стал ломать мебель. Вбежавшая в комнату пожилая женщина увидела погром и открытую балконную дверь. Внук лежал на асфальте.

Анастасия Рахлина в последние годы жизни. Фото © rockperson.ru

Трагически сложилась и жизнь матери Егора. Женщина воспитывала трудного ребёнка, работала журналистом на радио, позже пришла к вере. В 2018-м она приняла постриг под именем Иулиании и тогда же скончалась от онкологического заболевания.