Айза сделала аборт на 2-м месяце беременности, несмотря то что её бывший Олег Майами был против
Это решение женщине далось нелегко и вызвало затяжную депрессию. Теперь блогерша жалеет о том, что совершила.
Известная 36-летняя блогерша Айза Анохина в интервью для онлайн-кинотеатра Premier рассказала множество личных историй. Одной из них стали непростые отношения с певцом Олегом Майами и аборт, который ей пришлось сделать. Блогерша объяснила, что беременность была крайне внезапной и возникла в очень неподходящее время.
Я узнала о беременности на следующий день после операции, где у меня был общий наркоз. Я была в шоке. У меня было два телевизионных проекта, в которых мне нельзя было даже менять причёски, не то что появляться с животом. Я понимала, что не могу быть беременной
Женщина объяснила, что всегда рожала для себя и с расчётом на то, что всегда сможет содержать малыша в одиночку. Но в этот раз у неё не было денег, к тому же от неё зависели многие люди, поэтому она приняла непростое решение. Айза до последнего не хотела его делать и едва не сбежала с операционного стола, несмотря на наркоз.
У меня уже был большой срок, два месяца. Мне кажется, что я совершила ошибку, я никогда не смогу простить себя. Я очень хочу дочку, я ей уже придумала имя пять лет назад, но не уверена, что я её заслужила
После аборта у мамы двоих детей развилась тяжёлая депрессия. Звезда даже обращалась к шаманам, но всё было безуспешно. "Я не хотела никуда ходить, работать, общаться", — поделилась наболевшим Айза. Она призналась, что Олег изначально был против аборта и в итоге расстроился. Но это не слишком ухудшило и без того катастрофичные отношения Айзы с певцом.
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