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Айза сделала аборт на 2-м месяце беременности, несмотря то что её бывший Олег Майами был против

Это решение женщине далось нелегко и вызвало затяжную депрессию. Теперь блогерша жалеет о том, что совершила.

21 июня, 11:36

Фото © Instagram / aizalovesam

Известная 36-летняя блогерша Айза Анохина в интервью для онлайн-кинотеатра Premier рассказала множество личных историй. Одной из них стали непростые отношения с певцом Олегом Майами и аборт, который ей пришлось сделать. Блогерша объяснила, что беременность была крайне внезапной и возникла в очень неподходящее время.

Фото © Instagram / aizalovesam

Фото © Instagram / aizalovesam

Я узнала о беременности на следующий день после операции, где у меня был общий наркоз. Я была в шоке. У меня было два телевизионных проекта, в которых мне нельзя было даже менять причёски, не то что появляться с животом. Я понимала, что не могу быть беременной

Айза Анохина

Фото © Instagram / aizalovesam

Фото © Instagram / aizalovesam

Женщина объяснила, что всегда рожала для себя и с расчётом на то, что всегда сможет содержать малыша в одиночку. Но в этот раз у неё не было денег, к тому же от неё зависели многие люди, поэтому она приняла непростое решение. Айза до последнего не хотела его делать и едва не сбежала с операционного стола, несмотря на наркоз.

У меня уже был большой срок, два месяца. Мне кажется, что я совершила ошибку, я никогда не смогу простить себя. Я очень хочу дочку, я ей уже придумала имя пять лет назад, но не уверена, что я её заслужила

Айза Анохина

Фото © Instagram / aizalovesam

Фото © Instagram / aizalovesam

После аборта у мамы двоих детей развилась тяжёлая депрессия. Звезда даже обращалась к шаманам, но всё было безуспешно. "Я не хотела никуда ходить, работать, общаться", — поделилась наболевшим Айза. Она призналась, что Олег изначально был против аборта и в итоге расстроился. Но это не слишком ухудшило и без того катастрофичные отношения Айзы с певцом.

Олег Майами обматерил Айзу прямо во время съёмок, услышав, как она лишилась девственности

Олег Майами обматерил Айзу прямо во время съёмок, услышав, как она лишилась девственности

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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