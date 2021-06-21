НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Это моя судьба": Айза призналась, что вернулась к Гуфу, который ради неё бросил свою девушку

В интервью блогерша объяснила, что уже давно мыслит иными категориями и хочет чистой любви, какая у неё была только с рэпером.

21 июня, 11:05
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/aizalovesam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aizalovesam</a></p>

Фото © Instagram/aizalovesam

Известная 36-летняя блогерша Айза Анохина в своём последнем интервью для онлайн-кинотеатра Premier исполнила мечту многих фанатов Гуфа. Звезда заявила, что они с рэпером снова сошлись, причём именно женщина стала инициатором их романа. "Я просто написала ему: "Давай состаримся вместе", — призналась Айза на камеру, сидя на баскетбольной площадке, которая была для них особым местом.

Фото © Premier

Фото © Premier

Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лёшей. Я снова жена Гуфа. Ну, ещё не жена — баба Гуфа

Айза Анохина

Фото © Instagram/aizalovesam

Фото © Instagram/aizalovesam

Блогерша пояснила, что теперь, после череды неудачных отношений, она по-иному относится к любви. Женщина мечтала о светлом и чистом чувстве, которое, как она осознала позже, было у неё лишь с Гуфом. К тому же рэпер недавно расстался со своей молодой девушкой, не став афишировать их разрыв. Хотя Айза была готова в случае чего соперницу "подвинуть".

Фото © Instagram/therealguf

Фото © Instagram/therealguf

Юля глупая, пустая и поверхностная. Она улыбается в лицо, а за спиной покрывает тебя херами. Хайпиться на Лёше я ей точно не позволю. Лёша заслуживает только самого лучшего, то есть меня

Айза Анохина

Фото © Instagram/aizalovesam

Фото © Instagram/aizalovesam

Айза рассказала, как недавно они с Гуфом лежали вместе, ставили друг другу любимые песни и целовались. Последнее даже немного рассмешило блогершу: "Будто целуюсь с родственником. Но мне понравилось, это было классно". Пара сошлась снова спустя семь лет — после развода в 2014-м, несмотря на общего сына. Тогда Айза устала от измен, а также от алко- и наркозависимости мужа. Сейчас ситуация будет иной, считает Айза, но не идеальной.

Фото © Instagram/aizalovesam

Фото © Instagram/aizalovesam

Для наркотиков Лёша не в том возрасте. Алкоголь? Ну не знаю, но он вроде не так много пьёт. А по поводу измен... Ну как договоримся. Конечно, мне страшно. Я не знаю, будем мы вместе долго или нет. Я не знаю, как будет. Сейчас я хочу находиться в моменте, я просто хочу любить

Айза Анохина

Айза полностью разделась перед камерой, показав Олегу Майами, что он потерял после их расставания

Айза полностью разделась перед камерой, показав Олегу Майами, что он потерял после их расставания

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1