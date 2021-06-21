"Это моя судьба": Айза призналась, что вернулась к Гуфу, который ради неё бросил свою девушку
В интервью блогерша объяснила, что уже давно мыслит иными категориями и хочет чистой любви, какая у неё была только с рэпером.
Известная 36-летняя блогерша Айза Анохина в своём последнем интервью для онлайн-кинотеатра Premier исполнила мечту многих фанатов Гуфа. Звезда заявила, что они с рэпером снова сошлись, причём именно женщина стала инициатором их романа. "Я просто написала ему: "Давай состаримся вместе", — призналась Айза на камеру, сидя на баскетбольной площадке, которая была для них особым местом.
Фото © Premier
Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лёшей. Я снова жена Гуфа. Ну, ещё не жена — баба Гуфа
Блогерша пояснила, что теперь, после череды неудачных отношений, она по-иному относится к любви. Женщина мечтала о светлом и чистом чувстве, которое, как она осознала позже, было у неё лишь с Гуфом. К тому же рэпер недавно расстался со своей молодой девушкой, не став афишировать их разрыв. Хотя Айза была готова в случае чего соперницу "подвинуть".
Фото © Instagram/therealguf
Юля глупая, пустая и поверхностная. Она улыбается в лицо, а за спиной покрывает тебя херами. Хайпиться на Лёше я ей точно не позволю. Лёша заслуживает только самого лучшего, то есть меня
Айза рассказала, как недавно они с Гуфом лежали вместе, ставили друг другу любимые песни и целовались. Последнее даже немного рассмешило блогершу: "Будто целуюсь с родственником. Но мне понравилось, это было классно". Пара сошлась снова спустя семь лет — после развода в 2014-м, несмотря на общего сына. Тогда Айза устала от измен, а также от алко- и наркозависимости мужа. Сейчас ситуация будет иной, считает Айза, но не идеальной.
Для наркотиков Лёша не в том возрасте. Алкоголь? Ну не знаю, но он вроде не так много пьёт. А по поводу измен... Ну как договоримся. Конечно, мне страшно. Я не знаю, будем мы вместе долго или нет. Я не знаю, как будет. Сейчас я хочу находиться в моменте, я просто хочу любить
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