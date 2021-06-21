Клава Кока впервые снялась полностью обнажённой, и сразу для Playboy, устав быть хорошей девочкой

Для фотосессии она выбрала различные украшения с камнями, которые придавали образу элегантности. Этот запоминающийся кадр стал обложкой для нового номера журнала Playboy, выполненной в чёрно-белой гамме. Слоганом выпуска стала фраза "Раскрась меня, если сможешь".

Под фото Клава призналась, что это для неё большой шаг вперёд, ведь раньше она была очень застенчивой. "На самом деле я всегда была очень скромной девушкой... <...> Недавно я даже фотки в купальнике стеснялась выкладывать", — поделилась с подписчиками блогерша. А те оценили по достоинству её смелость и фигуру в комментариях.