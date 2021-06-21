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Клава Кока впервые снялась полностью обнажённой, и сразу для Playboy, устав быть хорошей девочкой

Артистка призналась, что до этого была очень скромной и стеснялась даже фото в купальнике выкладывать в "Инстаграм".

21 июня, 09:34

Фото © Instagram / klavacoca

Поклонникам популярной 24-летней певицы Клавы Коки можно только позавидовать. Девушка опубликовала в "Инстаграме" горячий снимок, на котором предстала в весьма откровенном виде. Блогерша снималась в студии обнажённой, прикрывая руками самые интимные места.

Фото © Instagram / klavacoca

Фото © Instagram / klavacoca

Для фотосессии она выбрала различные украшения с камнями, которые придавали образу элегантности. Этот запоминающийся кадр стал обложкой для нового номера журнала Playboy, выполненной в чёрно-белой гамме. Слоганом выпуска стала фраза "Раскрась меня, если сможешь".

Фото © Instagram / klavacoca

Фото © Instagram / klavacoca

Под фото Клава призналась, что это для неё большой шаг вперёд, ведь раньше она была очень застенчивой. "На самом деле я всегда была очень скромной девушкой... <...> Недавно я даже фотки в купальнике стеснялась выкладывать", — поделилась с подписчиками блогерша. А те оценили по достоинству её смелость и фигуру в комментариях.

Фото © Instagram / klavacoca

Фото © Instagram / klavacoca

Это просто отвал 😍

maevamasha

Ещё 2 года назад во влоге у Иды Галич ты говорила, что образ в кольчужном платье для тебя был сильно откровенным. Годы прошли, теперь Клава на обложке журнала Playboy 😏

heartxcoca_

Клава, ты невероятная 😭

klava.music

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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