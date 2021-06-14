10 знаменитых девушек, которые поняли, что лучшее фото в бикини — то, на котором есть секси-подружка
Эта уловка понравилась многим звёздным красоткам, у которых уже начали заканчиваться идеи для откровенных снимков.
Фото © Instagram / chemcsorleyx
Многие модели, блогеры и звёзды телешоу считают своей обязанностью снабжать своих подписчиков горячими фото в купальниках или нижнем белье, пишет The Sun
Фото © Instagram / chloegshore1 и kyliejenner
Однако каждый раз красоткам хочется сделать снимок уникальным и непохожим на предыдущие, ведь так он заинтересует большее количество людей
Фото © Instagram / annavakili_ и chemcsorleyx
И вот многим из инфлюенсеров пришла в голову гениальная мысль — удвоить у фото уровень завлекательности, пригласив в кадр свою шикарную подругу или сестру
Фото © Instagram / missellie_o и chemcsorleyx
К этому тренду присоединились члены семейства Кардашьян, среди которых Ким, Кортни, Хлоя и Кайли, и такие популярные актрисы, как Белла Торн
Фото © Instagram / kourtneykardash и bellathorne
Судя по тысячам лайков под фото, эксперимент инфлюенсеров удался и теперь подобных снимков станет только больше — на радость фанатам
Фото © Instagram / evegale и kimkardashian
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