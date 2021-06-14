10 знаменитых девушек, которые поняли, что лучшее фото в бикини — то, на котором есть секси-подружка

Многие модели, блогеры и звёзды телешоу считают своей обязанностью снабжать своих подписчиков горячими фото в купальниках или нижнем белье, пишет The Sun

Фото © Instagram / chloegshore1 и kyliejenner

Однако каждый раз красоткам хочется сделать снимок уникальным и непохожим на предыдущие, ведь так он заинтересует большее количество людей

Фото © Instagram / annavakili_ и chemcsorleyx

И вот многим из инфлюенсеров пришла в голову гениальная мысль — удвоить у фото уровень завлекательности, пригласив в кадр свою шикарную подругу или сестру

Фото © Instagram / missellie_o и chemcsorleyx

К этому тренду присоединились члены семейства Кардашьян, среди которых Ким, Кортни, Хлоя и Кайли, и такие популярные актрисы, как Белла Торн

Фото © Instagram / kourtneykardash и bellathorne

Судя по тысячам лайков под фото, эксперимент инфлюенсеров удался и теперь подобных снимков станет только больше — на радость фанатам