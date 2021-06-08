Красивых девушек в России хватает везде — и не только в модельных агентствах. Именно это и решили доказать во ФСИН, устроив конкурс

В финал конкурса "Мисс Уголовно-исполнительная система" попали девушки со всех уголков страны, но выбирали их не только за красивые глаза

Чтобы стать достойными участницами конкурса, девушки прошли испытания по профессиональной, огневой и физической подготовке, сдав все нормативы

Так красавицы доказали, что могут поразить кого угодно не только своей внешностью, но и профессионализмом, поэтому шутки с ними плохи

И теперь из 12 сотрудниц ФСИН россияне должны выбрать самую очаровательную, проголосовав на официальном сайте службы до 11 июня