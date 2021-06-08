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Мисс "уголовочка": ФСИН проводит конкурс красоты, и в наручниках этих 12 сотрудниц мечтает оказаться любой

К разочарованию многих мужчин, среди девушек придётся выбрать всего одну и сделать это нужно до 11 июня на официальном сайте.

8 июня, 13:10

Фото © fsin.gov.ru

Красивых девушек в России хватает везде — и не только в модельных агентствах. Именно это и решили доказать во ФСИН, устроив конкурс

Фото © fsin.gov.ru

Фото © fsin.gov.ru

В финал конкурса "Мисс Уголовно-исполнительная система" попали девушки со всех уголков страны, но выбирали их не только за красивые глаза

Фото © fsin.gov.ru

Фото © fsin.gov.ru

Чтобы стать достойными участницами конкурса, девушки прошли испытания по профессиональной, огневой и физической подготовке, сдав все нормативы

Фото © fsin.gov.ru

Фото © fsin.gov.ru

Так красавицы доказали, что могут поразить кого угодно не только своей внешностью, но и профессионализмом, поэтому шутки с ними плохи

Фото © fsin.gov.ru

Фото © fsin.gov.ru

И теперь из 12 сотрудниц ФСИН россияне должны выбрать самую очаровательную, проголосовав на официальном сайте службы до 11 июня

Фото © fsin.gov.ru

Фото © fsin.gov.ru

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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