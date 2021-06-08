Мисс "уголовочка": ФСИН проводит конкурс красоты, и в наручниках этих 12 сотрудниц мечтает оказаться любой
К разочарованию многих мужчин, среди девушек придётся выбрать всего одну и сделать это нужно до 11 июня на официальном сайте.
Фото © fsin.gov.ru
Красивых девушек в России хватает везде — и не только в модельных агентствах. Именно это и решили доказать во ФСИН, устроив конкурс
В финал конкурса "Мисс Уголовно-исполнительная система" попали девушки со всех уголков страны, но выбирали их не только за красивые глаза
Чтобы стать достойными участницами конкурса, девушки прошли испытания по профессиональной, огневой и физической подготовке, сдав все нормативы
Так красавицы доказали, что могут поразить кого угодно не только своей внешностью, но и профессионализмом, поэтому шутки с ними плохи
И теперь из 12 сотрудниц ФСИН россияне должны выбрать самую очаровательную, проголосовав на официальном сайте службы до 11 июня
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