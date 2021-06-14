Субмеханофобия — боязнь искусственных объектов, частично или полностью находящихся под водой. На портале Reddit есть целое сообщество, посвящённое этому страху, и в нём состоит 375 тысяч человек. Они выкладывают фотографии того, что вызывает в них трепет, смешанный с отвращением. Самые яркие примеры приводит Bored Panda.

Скульптура акулы, озеро Невшатель, Швейцария

Фото © Reddit / 1091drawde

Serpent D'ocean — гигантская скульптура морского змея на пляже Сен-​Бревен-ле-Пен во Франции

Фото © Reddit / arbalm

Статуя "Пробуждение" на курорте Нэшнл-Харбор в Мэриленде, США

Фото © Reddit / Consistent_Bid_7501

Интересно, что термин "субмеханофобия" появился только в 2013 году — сразу после создания сообщества на Reddit. Его основатели считают, что именно они изобрели это понятие, а потом оно стало набирать популярность в Сети.

Американские горки из парка развлечений в Нью-Джерси, которые унесло в океан ураганом "Сэнди"

Фото © Reddit

Затопленная церковь в Эль-Потоси, Венесуэла

Фото © Reddit / beachplank

"Христос из бездны" — статуя на дне моря в бухте Сан-Фруттуозо, Италия

Фото © Reddit / salutations247

Люди, испытывающие неприятные эмоции при виде подобных объектов, сообщают, что больше всего боятся оказаться внутри них и захлебнуться. А ещё им кажется, что оттуда могут выплыть трупы, монстры или призраки.

Заброшенная съёмочная площадка канадского телешоу Splatalot

Фото © Reddit / Cornhub42

Винт с правого борта "Титаника"

Фото © Reddit / lMr_Nobodyl

Нефтяная платформа, которую прибило к берегу острова Льюис в Шотландии

Фото © Reddit / bdemin

Как и любая другая фобия, эта кажется иррациональной, но профессиональные дайверы не позволяют себе смеяться над теми, кто её испытывает. По их словам, когда из темноты и тишины перед тобой внезапно возникает какая-то странная конструкция, сердце поневоле начинает биться чаще.

Дайвер в салоне затопленного самолёта

Фото © Reddit / Quinnpill19

Скульптура дракона на озере Невшатель в Швейцарии

Фото © Reddit / Av3le

Последний дом на болотистом острове Холланд в Мэриленде, США

Фото © Reddit / Fun-Independence-282

Страх перед затопленными искусственными объектами тесно связан с талассофобией — боязнью водоёмов и даже глубоких бассейнов. Люди, страдающие ей, страшатся больших объёмов воды, волн и морских обитателей.

Туристическая субмарина у берегов Гавайев

Фото © Reddit / lindirofkells

Музей подводных скульптур в Канкуне, Мексика

Фото © Reddit / roboflav

Автомобиль, провалившийся под лёд

Фото © Reddit / radioactiveanomaly