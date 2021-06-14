Тест на субмеханофобию: 15 самых страшных объектов, которые можно встретить под водой
По крайней мере, так считают люди, которые страдают от новой фобии.
Субмеханофобия — боязнь искусственных объектов, частично или полностью находящихся под водой. На портале Reddit есть целое сообщество, посвящённое этому страху, и в нём состоит 375 тысяч человек. Они выкладывают фотографии того, что вызывает в них трепет, смешанный с отвращением. Самые яркие примеры приводит Bored Panda.
Скульптура акулы, озеро Невшатель, Швейцария
Фото © Reddit / 1091drawde
Serpent D'ocean — гигантская скульптура морского змея на пляже Сен-Бревен-ле-Пен во Франции
Фото © Reddit / arbalm
Статуя "Пробуждение" на курорте Нэшнл-Харбор в Мэриленде, США
Фото © Reddit / Consistent_Bid_7501
Интересно, что термин "субмеханофобия" появился только в 2013 году — сразу после создания сообщества на Reddit. Его основатели считают, что именно они изобрели это понятие, а потом оно стало набирать популярность в Сети.
Американские горки из парка развлечений в Нью-Джерси, которые унесло в океан ураганом "Сэнди"
Фото © Reddit
Затопленная церковь в Эль-Потоси, Венесуэла
Фото © Reddit / beachplank
"Христос из бездны" — статуя на дне моря в бухте Сан-Фруттуозо, Италия
Фото © Reddit / salutations247
Люди, испытывающие неприятные эмоции при виде подобных объектов, сообщают, что больше всего боятся оказаться внутри них и захлебнуться. А ещё им кажется, что оттуда могут выплыть трупы, монстры или призраки.
Заброшенная съёмочная площадка канадского телешоу Splatalot
Фото © Reddit / Cornhub42
Винт с правого борта "Титаника"
Фото © Reddit / lMr_Nobodyl
Нефтяная платформа, которую прибило к берегу острова Льюис в Шотландии
Фото © Reddit / bdemin
Как и любая другая фобия, эта кажется иррациональной, но профессиональные дайверы не позволяют себе смеяться над теми, кто её испытывает. По их словам, когда из темноты и тишины перед тобой внезапно возникает какая-то странная конструкция, сердце поневоле начинает биться чаще.
Дайвер в салоне затопленного самолёта
Фото © Reddit / Quinnpill19
Скульптура дракона на озере Невшатель в Швейцарии
Фото © Reddit / Av3le
Последний дом на болотистом острове Холланд в Мэриленде, США
Фото © Reddit / Fun-Independence-282
Страх перед затопленными искусственными объектами тесно связан с талассофобией — боязнью водоёмов и даже глубоких бассейнов. Люди, страдающие ей, страшатся больших объёмов воды, волн и морских обитателей.
Туристическая субмарина у берегов Гавайев
Фото © Reddit / lindirofkells
Музей подводных скульптур в Канкуне, Мексика
Автомобиль, провалившийся под лёд
Фото © Reddit / radioactiveanomaly
Страхи, связанные с водой, частично объясняются эволюцией человека, который приспособлен к жизни исключительно на суше. Однако исследователи до сих пор не уверены в точных причинах их возникновения.
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