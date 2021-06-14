Уборщица узнала настоящий цвет мебели только через 6 часов, как отмыла скопившийся за 20 лет никотин

Пользовательница TikTok Сара Мей, которая зарабатывает на жизнь клинингом, поделилась своим недавним заказом, который её сильно впечатлил. Клиент — женщина средних лет, прожила в дома больше 20 лет. Из-за того что хозяйка не очень любит из него выходить, курит она прямо в помещении. За десятилетия её любимое жилище сильно пострадало от копоти и никотина, которые оседали на поверхностях. Нужно было привести всё в первозданный вид.

Эта миниатюрная пожилая дама курила в квартире больше двух десятилетий. Она просила ничего не двигать, потому что ей всё нравится так, как есть сейчас. Так что основной целью было избавиться от никотиновых пятен lasarahmay

Кадры из видео © TikTok / lasarahmay

Мы отбеливали каждую поверхность кучу раз, чтобы добиться первозданного вида её милого дома. Нам вдвоём потребовалось 6 часов, чтобы разобраться с кухней и уборной. Она была без ума от того, что у нас получилось lasarahmay

В результате у Сары и хозяйки хоть и не получилось вернуть всё к первозданному виду, дом всё равно стал выглядеть совершенно иначе. Все поверхности, которые ещё 6 часов назад были жёлтыми, сейчас скорее белые, хотя ясно, что всё уже не первой свежести.

Кадры из видео © TikTok / lasarahmay

Когда Сара опубликовала запись преображения в TikTok lasarahmay, она тут же стала вирусной. За несколько часов после публикации видео посмотрело больше 50 тысяч человек. В комментариях поинтересовались, какие же средства нужны, чтобы провернуть такую магию, пишет The Sun.

Кадры из видео © TikTok / lasarahmay

Ничего нового — много-много отбеливателя. Кроме того, девушка поделилась своим лайфхаком: в таких случаях нужно покупать бытовую химию розового цвета. Этот пигмент нейтрализует желтизну, которая за годы въелась очень сильно.