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Спасибо, кораллы: Землетрясение длилось 32 года и увенчалось гигантским цунами, но о нём узнали только сейчас

Тайный механизм катастрофы удалось раскрыть благодаря скелетам морских обитателей.

5 июня, 09:00

Фото © Unsplash / davegoudreau

В феврале 1861 года у берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 8,5 балла. Оно вызвало гигантское цунами, которое унесло жизни тысяч людей. Но эта катастрофа была всего лишь финалом самого продолжительного землетрясения из когда-либо зарегистрированных. Оно длилось целых 32 года, пишет National Geographic.

Что такое медленные землетрясения

Сейсмограф старого образца. Фото © Wikimedia Commons / Petr Brož (Czech Academy of Science)

Сейсмограф старого образца. Фото © Wikimedia Commons / Petr Brož (Czech Academy of Science)

Стандартная продолжительность так называемых медленных землетрясений — несколько дней, месяцев или лет. То, что произошло на Суматре, длилось в два раза дольше, чем предыдущее аналогичное явление, сообщают учёные. Как и обычные землетрясения, их медленные версии высвобождают энергию, накопленную в результате сдвигов тектонических плит. Сами по себе они не опасны, но могут спровоцировать активность земной коры в прилегающих зонах. Нечто подобное сейчас фиксируют возле острова Энгано в Индонезии.

Как кораллы помогли учёным совершить открытие

Пориты. Фото © Wikimedia Commons / Louis Wray

Пориты. Фото © Wikimedia Commons / Louis Wray

Описать картину произошедшего учёным удалось благодаря поритам — кораллам, которые растут до тех пор, пока не окажутся выше поверхности воды. Эксперты использовали их скелеты для определения относительных изменений уровня моря с течением времени. Хотя на него могут влиять такие факторы, как таяние ледников, в индонезийском случае изменилась высота самого ландшафта. До 1829 года она ежегодно снижалась на один-два миллиметра, а потом это значение резко выросло до десяти, что спустя много лет и привело к разрыву плит.

Как фиксируют медленные землетрясения сейчас

Современный сейсмометр. Фото © Kansas Geological Survey

Современный сейсмометр. Фото © Kansas Geological Survey

Медленные землетрясения впервые были обнаружены только в конце 1990-х годов, когда их "засекли" на северо-западе Северной Америки и в районе Нанькай у побережья Японии. Это произошло благодаря развитию технологии GPS, позволяющей фиксировать самые незначительные процессы в земной коре. Сейчас учёные замечают такие события по всей планете (от побережья Новой Зеландии до Коста-Рики и даже Аляски) и на основании этой информации могут спрогнозировать крупные землетрясения.

Но есть одна проблема

Последствия цунами. Фото © Unsplash / noaa

Последствия цунами. Фото © Unsplash / noaa

"Поймать" медленный процесс в земной коре на самом деле не так-то просто. Особенно если речь идёт о морском дне, куда не проникают сигналы GPS. Инструменты для этого существуют, но они пока очень дороги. Впрочем, учёные не сдаются. Хотя мониторинг земной поверхности вряд ли можно назвать увлекательным с исследовательской точки зрения, результаты этой работы того стоят, уверены они.

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Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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