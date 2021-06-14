Модель встаёт в 4 утра, чтобы накачать самую большую пятую точку в мире, и результат поразит любого
Девушки мечтают о разном: о роскошной свадьбе, успехе, достойной профессии. Но эта красавица лелеет другое желание.
35-летняя Ванесса Атайдес из Бразилии — обладательница эффектной спортивной фигуры: тонка талия, пышная грудь и ягодицы, которые просто нельзя не заметить. Однако культуристка считает, что ей есть куда расти. Девушка хочет, чтобы её пятая точка была самой большой у неё на родине, а потом и во всём мире.
Я знаю, что это зависимость. Когда я достигаю цели, я не останавливаюсь, а хочу большего. Сегодня я хочу иметь самые большие ягодицы в Бразилии, но я знаю, что когда их получу — захочу иметь самые большие в мире
При этом бодибилдерша не ищет лёгких путей. Ванесса призналась, что не собирается ложиться под нож хирурга. Вместо этого брюнетка предпочитает активно работать в спортзале. Чтобы осуществить свою мечту, она каждый день встаёт в четыре утра и отправляется на тренировку, пишет Daily Star.
Сейчас Ванесса стремится к тому, чтобы обхват её бёдер составлял 130 сантиметров. Помимо спорта она уделяет большое внимание питанию. Так, шесть раз в день девушка принимает белковую пищу и употребляет необходимые добавки, чтобы нарастить мышцы и помочь телу восстановиться после тренировок. Бразильянка занимается под руководством профессиональных тренеров и на данном этапе довольна своим результатом.
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