Модель встаёт в 4 утра, чтобы накачать самую большую пятую точку в мире, и результат поразит любого

35-летняя Ванесса Атайдес из Бразилии — обладательница эффектной спортивной фигуры: тонка талия, пышная грудь и ягодицы, которые просто нельзя не заметить. Однако культуристка считает, что ей есть куда расти. Девушка хочет, чтобы её пятая точка была самой большой у неё на родине, а потом и во всём мире.

Фото © Instagram / byvanessaataidess

Я знаю, что это зависимость. Когда я достигаю цели, я не останавливаюсь, а хочу большего. Сегодня я хочу иметь самые большие ягодицы в Бразилии, но я знаю, что когда их получу — захочу иметь самые большие в мире Ванесса Атайдес

Фото © Instagram / byvanessaataidess

При этом бодибилдерша не ищет лёгких путей. Ванесса призналась, что не собирается ложиться под нож хирурга. Вместо этого брюнетка предпочитает активно работать в спортзале. Чтобы осуществить свою мечту, она каждый день встаёт в четыре утра и отправляется на тренировку, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / byvanessaataidess