В Сеть слили видео, как Басков целует грудь Ивлеевой, устроив пошлые танцы на дне рождения Галкина
Недавно супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин отметил 45-летие. Однако больше всего на празднике веселился не сам виновник торжества, а его гости.
Скриншот © Telegram / "Светские хроники"
В Сети стали распространяться видео с вечеринки по случаю дня рождения, на которых "золотой голос России" Николай Басков активно выплёскивает свою мужскую энергию на представительниц прекрасного пола. 44-летний певец решил исполнить страстный танец с 30-летней блогершей Анастасией Ивлеевой, совершая при этом неоднозначные движения.
Ивлеева, у которой, по слухам, произошёл разрыв с мужем-рэпером Элджеем, подыграла артисту, что распалило его ещё больше. В какой-то момент Басков настолько осмелел, что поцеловал девушку в грудь. Увидев, как разошёлся его приятель, Галкин поспешил на помощь и отвлёк певца от смутившейся блондинки.
Фото © Telegram / "Светские хроники"
Однако Анастасия — не единственная, кто подпал под очарование народного артиста, пишет телеграм-канал "Светские хроники". Объектом его страсти также стала 49-летняя замужняя звезда "Папиных дочек" и "Дня выборов" Нонна Гришаева. Басков прижался к актрисе вплотную, и они оба дали волю эмоциям.
Поведение артиста вызвало у пользователей противоречивые эмоции. Одни писали, что исполнитель поднял всем настроение, к тому же многие выглядят на вечеринках не лучше. Но другие зрители были не столь благосклонны, отметив, что смотреть на танцы Баскова было неприятно.
Он уже не знает, к кому пристроиться
Он похож на стереотипного выпившего пошляка-шутника на вечеринке, которому никто не даёт)
Ну и мракобесие
Сам певец ранее объяснил, почему всё ещё не женился. Артист отметил, что с годами влюбиться всё сложнее и он хочет найти близкого по духу человека. "Человека, который с тобой прежде всего на одной волне. Тебе хочется просыпаться, засыпать, ездить, обсуждать. Просто такого не было ещё", — делился Басков. Также он признавался, что его интимная жизнь была довольно насыщенной. Так, якобы исполнитель участвовал в групповом сексе с двумя девушками.
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