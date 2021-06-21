В Сеть слили видео, как Басков целует грудь Ивлеевой, устроив пошлые танцы на дне рождения Галкина

В Сети стали распространяться видео с вечеринки по случаю дня рождения, на которых "золотой голос России" Николай Басков активно выплёскивает свою мужскую энергию на представительниц прекрасного пола. 44-летний певец решил исполнить страстный танец с 30-летней блогершей Анастасией Ивлеевой, совершая при этом неоднозначные движения.

Видео © Telegram / "Светские хроники"

Ивлеева, у которой, по слухам, произошёл разрыв с мужем-рэпером Элджеем, подыграла артисту, что распалило его ещё больше. В какой-то момент Басков настолько осмелел, что поцеловал девушку в грудь. Увидев, как разошёлся его приятель, Галкин поспешил на помощь и отвлёк певца от смутившейся блондинки.

Фото © Telegram / "Светские хроники"

Однако Анастасия — не единственная, кто подпал под очарование народного артиста, пишет телеграм-канал "Светские хроники". Объектом его страсти также стала 49-летняя замужняя звезда "Папиных дочек" и "Дня выборов" Нонна Гришаева. Басков прижался к актрисе вплотную, и они оба дали волю эмоциям.

Видео © Telegram / "Светские хроники"

Поведение артиста вызвало у пользователей противоречивые эмоции. Одни писали, что исполнитель поднял всем настроение, к тому же многие выглядят на вечеринках не лучше. Но другие зрители были не столь благосклонны, отметив, что смотреть на танцы Баскова было неприятно.

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