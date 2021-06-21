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В Сеть слили видео, как Басков целует грудь Ивлеевой, устроив пошлые танцы на дне рождения Галкина

Недавно супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин отметил 45-летие. Однако больше всего на празднике веселился не сам виновник торжества, а его гости.

21 июня, 10:03

Скриншот © Telegram / "Светские хроники"

В Сети стали распространяться видео с вечеринки по случаю дня рождения, на которых "золотой голос России" Николай Басков активно выплёскивает свою мужскую энергию на представительниц прекрасного пола. 44-летний певец решил исполнить страстный танец с 30-летней блогершей Анастасией Ивлеевой, совершая при этом неоднозначные движения.

Видео © Telegram / "Светские хроники"

Ивлеева, у которой, по слухам, произошёл разрыв с мужем-рэпером Элджеем, подыграла артисту, что распалило его ещё больше. В какой-то момент Басков настолько осмелел, что поцеловал девушку в грудь. Увидев, как разошёлся его приятель, Галкин поспешил на помощь и отвлёк певца от смутившейся блондинки.

Фото © Telegram / "Светские хроники"

Фото © Telegram / "Светские хроники"

Однако Анастасия — не единственная, кто подпал под очарование народного артиста, пишет телеграм-канал "Светские хроники". Объектом его страсти также стала 49-летняя замужняя звезда "Папиных дочек" и "Дня выборов" Нонна Гришаева. Басков прижался к актрисе вплотную, и они оба дали волю эмоциям.

Видео © Telegram / "Светские хроники"

Поведение артиста вызвало у пользователей противоречивые эмоции. Одни писали, что исполнитель поднял всем настроение, к тому же многие выглядят на вечеринках не лучше. Но другие зрители были не столь благосклонны, отметив, что смотреть на танцы Баскова было неприятно.

Он уже не знает, к кому пристроиться

Макс Макс

Он похож на стереотипного выпившего пошляка-шутника на вечеринке, которому никто не даёт)

Юля

Ну и мракобесие

Юлия

Сам певец ранее объяснил, почему всё ещё не женился. Артист отметил, что с годами влюбиться всё сложнее и он хочет найти близкого по духу человека. "Человека, который с тобой прежде всего на одной волне. Тебе хочется просыпаться, засыпать, ездить, обсуждать. Просто такого не было ещё",делился Басков. Также он признавался, что его интимная жизнь была довольно насыщенной. Так, якобы исполнитель участвовал в групповом сексе с двумя девушками.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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