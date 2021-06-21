В центре Москвы грузовик вылетел на тротуар после того, как водителю стало плохо за рулём

Момент ДТП попал на видео. Предварительно, пострадал только сам виновник аварии, откачивать его начали ещё до приезда скорой. Подробности произошедшего выясняются.