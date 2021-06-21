В центре Москвы грузовик вылетел на тротуар после того, как водителю стало плохо за рулём
Момент ДТП попал на видео. Предварительно, пострадал только сам виновник аварии, откачивать его начали ещё до приезда скорой. Подробности произошедшего выясняются.
В центре Москвы водителю фуры стало плохо за рулём, грузовик вылетел на тротуар. Видео © Telegram / "Дептранс. Оперативно"
На Садово-Каретной улице в центре Москвы фура вылетела с проезжей части на тротуар. По словам очевидцев, водителю грузовика стало плохо за рулём, из-за чего и произошло ДТП. Свидетели произошедшего поспешили на помощь мужчине, который был в бессознательном состоянии, — они начали откачивать его до приезда скорой помощи.
На кадрах, снятых очевидцами аварии после инцидента, видно, что один из прохожих залез в кабину грузовика и пытается привести в чувство водителя, делая ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
В центре Москвы водителю фуры стало плохо за рулём, грузовик вылетел на тротуар. Видео © Соцсети
Кроме того, сам момент ДТП также попал на видео. Ролик опубликовал телеграм-канал "Дептранс. Оперативно". Судя по кадрам, мужчине стало плохо в момент, когда он начал тормозить перед светофором. Так, фура достаточно медленно начинает выезжать на встречку, пересекает несколько полос, задевает рекламный щит и влетает в ограждение подземного пешеходного перехода. К счастью, движение в этом направлении было приостановлено, а на тротуаре было немного людей.
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Как сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, инцидент произошёл примерно в 16:40. Водителя грузовика отправили в больницу, других пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что родители с полугодовалым сыном погибли в страшном ДТП с грузовиком под Волгоградом. В аварии пострадало два человека — трёхлетняя девочка и один взрослый. Малышка сейчас находится в реанимации.
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