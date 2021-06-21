Эстония открыла въезд вакцинированным россиянам

Власти Эстонии разрешили въезд вакцинированным гражданам третьих стран, в том числе и россиянам. Об этом сообщает МИД республики на своём сайте в понедельник.

"В Эстонию снова можно будет, при необходимости с визой, въезжать в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания CoViD-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты", — уточняет пресс-служба ведомства.