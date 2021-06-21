Эстония открыла въезд вакцинированным россиянам
Единственное ограничение — с момента прививки должно пройти время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты.
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Власти Эстонии разрешили въезд вакцинированным гражданам третьих стран, в том числе и россиянам. Об этом сообщает МИД республики на своём сайте в понедельник.
"В Эстонию снова можно будет, при необходимости с визой, въезжать в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания CoViD-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты", — уточняет пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что Иордания готова принимать россиян, привитых вакциной против коронавируса "Спутник V".
А вот россиян без прививок от коронавируса предложили не пускать в самолёты. Вирусолог считает, что все поездки за рубеж и внутренние перелёты следует осуществлять с разрешительной системой через вакцинацию для не болевших ковидом.
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