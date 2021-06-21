НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эстония открыла въезд вакцинированным россиянам

Единственное ограничение — с момента прививки должно пройти время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты.

21 июня, 16:25

Фото © Pixabay

Власти Эстонии разрешили въезд вакцинированным гражданам третьих стран, в том числе и россиянам. Об этом сообщает МИД республики на своём сайте в понедельник.

На ЧМ по пляжному футболу в Москве планируют пускать только вакцинированных зрителей

На ЧМ по пляжному футболу в Москве планируют пускать только вакцинированных зрителей

"В Эстонию снова можно будет, при необходимости с визой, въезжать в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания CoViD-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты", — уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что Иордания готова принимать россиян, привитых вакциной против коронавируса "Спутник V".

Врач призвала россиян в вопросе вакцинации доверять медикам, а не слухам в Сети

Врач призвала россиян в вопросе вакцинации доверять медикам, а не слухам в Сети

А вот россиян без прививок от коронавируса предложили не пускать в самолёты. Вирусолог считает, что все поездки за рубеж и внутренние перелёты следует осуществлять с разрешительной системой через вакцинацию для не болевших ковидом.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Эстонии прекратят финансирование школьного образования на русском языке

15 июня, 12:40

Российский посол Антонов заявил о важности решения проблемы виз с США

вчера в 18:12

В Турции с 1 июля отменят введённый из-за ковида комендантский час

сегодня в 17:15
Life

В России признали нежелательной американскую НПО Bard College, сотрудничающую с Соросом

сегодня в 17:15

"Какое-то Средневековье немножко": Захарова усомнилась в современности стратегии ЕС в отношении России

сегодня в 17:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1