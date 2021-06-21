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На ЧМ по пляжному футболу в Москве планируют пускать только вакцинированных зрителей

Турнир пройдёт в столичных "Лужниках" с 19 по 29 августа. Участие в нём примут 16 команд, а всего пройдёт 32 игры.

21 июня, 15:09
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Только вакцинированные от коронавируса болельщики смогут попасть на трибуны чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдёт в Москве. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

"Детали относительно ковида будут известны ближе к самому турниру. Могу заранее сказать, что, скорее всего, предположительно, будут допускаться зрители только с сертификатами о вакцинации", — заявил Горбенко.

При этом все ограничения будут вводиться в соответствии с коронавирусной обстановкой, однако предсказать её сегодня достаточно сложно. Кроме того, Горбенко отметил, что монтаж стадиона в "Лужниках" завершится 10 августа.

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Добавим, что сам турнир состоится с 19 по 29 августа на территории "Лужников". Участие в нём примут 16 команд, а всего пройдёт 32 игры.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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