На ЧМ по пляжному футболу в Москве планируют пускать только вакцинированных зрителей

Только вакцинированные от коронавируса болельщики смогут попасть на трибуны чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдёт в Москве. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

"Детали относительно ковида будут известны ближе к самому турниру. Могу заранее сказать, что, скорее всего, предположительно, будут допускаться зрители только с сертификатами о вакцинации", — заявил Горбенко.

При этом все ограничения будут вводиться в соответствии с коронавирусной обстановкой, однако предсказать её сегодня достаточно сложно. Кроме того, Горбенко отметил, что монтаж стадиона в "Лужниках" завершится 10 августа.