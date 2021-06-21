На ЧМ по пляжному футболу в Москве планируют пускать только вакцинированных зрителей
Турнир пройдёт в столичных "Лужниках" с 19 по 29 августа. Участие в нём примут 16 команд, а всего пройдёт 32 игры.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Только вакцинированные от коронавируса болельщики смогут попасть на трибуны чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдёт в Москве. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
"Детали относительно ковида будут известны ближе к самому турниру. Могу заранее сказать, что, скорее всего, предположительно, будут допускаться зрители только с сертификатами о вакцинации", — заявил Горбенко.
При этом все ограничения будут вводиться в соответствии с коронавирусной обстановкой, однако предсказать её сегодня достаточно сложно. Кроме того, Горбенко отметил, что монтаж стадиона в "Лужниках" завершится 10 августа.
Добавим, что сам турнир состоится с 19 по 29 августа на территории "Лужников". Участие в нём примут 16 команд, а всего пройдёт 32 игры.
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