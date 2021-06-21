Шаман рассказала, что поможет сборной России выиграть решающий матч против Дании на Евро-2020

Чтобы помочь сборной России выиграть в решающем матче против Дании на Евро-2020, шаман может провести специальный обряд. Однако делать его необходимо именно во время игры, когда люди думают о победе команды. Об этом Лайфу рассказала шаман Елена Батыр, отметив, что такая процедура в 2018 году помогла вратарю российской команды Игорю Акинфееву отбить важный мяч. Кроме того, небольшой ритуал на победу способен провести каждый человек.

"Те, кто очень хотят поддержать нашу сборную, могут кинуть монетку. Стоя на перекрёстке или переходя перекрёсток, бросить монетку, причём в сторону Копенгагена, где будет проходить матч. То есть, например, вы смотрите, что по карте Копенгаген от вас на северо-западе, тогда и бросить монету в ту сторону", — рассказала Батыр.

Она отметила, что все ритуалы довольно просты, но главное, чтобы в момент их проведения работала голова. Шаман также посоветовала фанатам не скрещивать руки и ноги, когда они болеют за сборную, так как в таком случае их мысли "не дойдут до богов". А самим футболистам, которые будут выступать в красной форме, она порекомендовала не надевать ничего зелёного и деревянного, ведь красный цвет олицетворяет огонь.

Батыр, однако, предупредила болельщиков, что помешать действию обрядов могут ставки и прогнозы, так как они возбуждают злых духов.