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Стало известно, у какой категории людей больше всего антител к коронавирусу

Отмечается, что участников исследования разделили на четыре группы: переболевшие ковидом и вакцинированные, просто перенёсшие болезнь, только привившиеся, а также не болевшие и сделавшие прививку.

21 июня, 16:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Наибольшее количество антител к коронавирусу исследователи выявили у людей, которые переболели CoViD-19, а затем сделали прививку. Об этом сообщили учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

"Это может быть связано с тем, что после перенесённого заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система даёт более мощный ответ", — пояснила младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева.

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Отмечается, что в ходе исследования участников разделили на четыре группы: тех, кто перенёс коронавирус и после этого привился, тех, кто только переболел, тех, кто только вакцинировался, а также тех, кто не болел CoViD-19 и не стал делать прививку. Учёные отмечают, что количество антител после лёгкой формы коронавирусной инфекции может быстро снижаться, в связи с чем необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию.

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Ранее стало известно о способности коронавируса изменять клетки крови. В ходе исследования учёные выяснили, что CoViD-19 может влиять на размер и жёсткость красных и белых кровяных телец. Это, в свою очередь, может привести к окклюзии сосудов, эмболии лёгких, а также дефициту кислорода в клетках.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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