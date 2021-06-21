Стало известно, у какой категории людей больше всего антител к коронавирусу

Наибольшее количество антител к коронавирусу исследователи выявили у людей, которые переболели CoViD-19, а затем сделали прививку. Об этом сообщили учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

"Это может быть связано с тем, что после перенесённого заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система даёт более мощный ответ", — пояснила младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева.

Отмечается, что в ходе исследования участников разделили на четыре группы: тех, кто перенёс коронавирус и после этого привился, тех, кто только переболел, тех, кто только вакцинировался, а также тех, кто не болел CoViD-19 и не стал делать прививку. Учёные отмечают, что количество антител после лёгкой формы коронавирусной инфекции может быстро снижаться, в связи с чем необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию.