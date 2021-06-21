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В Бурятии депутата обвинили в пышной свадьбе на 300 гостей в разгар пандемии

Фотографии с торжественного мероприятия разлетелись по соцсетям. На них видно, что присутствующие не носят маски и не соблюдают дистанцию. При этом власти Бурятии усилили антиковидные меры и отменили массовые мероприятия.

21 июня, 15:45
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQVaJwBlGXP/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anonim__03</a></p>

Фото © Instagram / anonim__03

Депутат Народного хурала Республики Бурятия устроил свадебное торжество в разгар третьей волны коронавируса — по крайней мере, так утверждают в Сети, подкрепляя информацию фотографиями пира.

"Смотрите, вчера какую свадьбу закатил депутат хурала — на 300 человек, не меньше. Там никто не соблюдает ни масочный режим, ни правила. Для них их же законы не работают. Обнимаются, целуются толпой, а потом эти же элитные господа все койки займут, чтобы простые смертные в отделение не могли попасть", — написал один из очевидцев.

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По информации источника МК, главным по банкету оказался член регионального парламента от бурятского регионального отделения КПРФ Тимур Нимаев. Официально эти данные не подтверждены. Народный избранник пока не дал никаких комментариев по этому поводу.

В Сети пользователи выкладывают гневные комментарии по поводу личного праздника в сложное время. "Тем, кто принимает закон, закон не писан", "А детям даже в парке погулять нельзя", "Сколько молодожёнов осталось без свадеб за это время" — мелькают многочисленные реплики.

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Жители региона взывают к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой внести ясность в ситуацию, а также призвать парламентария к ответу.

Ранее сообщалось, что ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения. Антиковидные меры усилили и в Бурятии. В республике до 1 июля закрыли все парки, скверы, бассейны, а также спа-салоны. Салоны красоты при этом будут работать только по предварительной записи. Также для несовершеннолетних ограничили вход в торговые центры. Кроме того, власти отменили все массовые мероприятия, а вузы перевели на дистанционку.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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