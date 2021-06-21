В Бурятии депутата обвинили в пышной свадьбе на 300 гостей в разгар пандемии

Депутат Народного хурала Республики Бурятия устроил свадебное торжество в разгар третьей волны коронавируса — по крайней мере, так утверждают в Сети, подкрепляя информацию фотографиями пира.

"Смотрите, вчера какую свадьбу закатил депутат хурала — на 300 человек, не меньше. Там никто не соблюдает ни масочный режим, ни правила. Для них их же законы не работают. Обнимаются, целуются толпой, а потом эти же элитные господа все койки займут, чтобы простые смертные в отделение не могли попасть", — написал один из очевидцев.

По информации источника МК, главным по банкету оказался член регионального парламента от бурятского регионального отделения КПРФ Тимур Нимаев. Официально эти данные не подтверждены. Народный избранник пока не дал никаких комментариев по этому поводу.

В Сети пользователи выкладывают гневные комментарии по поводу личного праздника в сложное время. "Тем, кто принимает закон, закон не писан", "А детям даже в парке погулять нельзя", "Сколько молодожёнов осталось без свадеб за это время" — мелькают многочисленные реплики.

Жители региона взывают к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой внести ясность в ситуацию, а также призвать парламентария к ответу.