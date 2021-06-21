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Звезда шоу "Пацанки" отделалась штрафом за хранение наркотиков

Диану Субботину задержали в центре Москвы 14 марта, как сообщал источник Лайфа, тогда её выдал белый нос.

21 июня, 15:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Ba4Ly3sF0J7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_batman_95_</a></p>

Фото © Instagram / _batman_95_

Басманный суд Москвы оштрафовал участницу шоу "Пацанки" Диану Субботину на 15 тысяч рублей за хранение наркотиков. Дело против неё прекращено.

"Басманный суд постановил: прекратить уголовное дело в отношении Субботиной Дианы Эдуардовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, с назначением судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей в доход государства", — цитирует агентство "Москва" пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Выдал белый нос: Лайф узнал подробности задержания звезды шоу "Пацанки" с наркотиками в центре Москвы

Выдал белый нос: Лайф узнал подробности задержания звезды шоу "Пацанки" с наркотиками в центре Москвы

Напомним, экс-участницу шоу "Пацанки" задержали в центре Москвы 14 марта, при ней нашли наркотики. В отношении Субботиной возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Известно, что вместе с ней в автомобиле находились молодой человек и ещё одна звезда проекта Зарина Голубцова.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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