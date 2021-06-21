Звезда шоу "Пацанки" отделалась штрафом за хранение наркотиков

Басманный суд Москвы оштрафовал участницу шоу "Пацанки" Диану Субботину на 15 тысяч рублей за хранение наркотиков. Дело против неё прекращено.

"Басманный суд постановил: прекратить уголовное дело в отношении Субботиной Дианы Эдуардовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, с назначением судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей в доход государства", — цитирует агентство "Москва" пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Напомним, экс-участницу шоу "Пацанки" задержали в центре Москвы 14 марта, при ней нашли наркотики. В отношении Субботиной возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Известно, что вместе с ней в автомобиле находились молодой человек и ещё одна звезда проекта Зарина Голубцова.