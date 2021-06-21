"Наказавший" ремнём трёх девушек челябинец написал на них встречное заявление в полицию
Мужчина рассказал правоохранителям, что он и соседи около двух часов терпели шумную компанию барышень, которые с четырёх утра сидели под окнами многоэтажки с громкой музыкой и кальяном.
Скриншот видео © Соцсети
34-летний челябинец Павел Чигинцев, который отхлестал ремнём трёх девушек, шумно отдыхавших на одной из парковок ЖК "Академ Riverside" ранним утром, вместе с соседями написал на подруг встречное заявление в полицию. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал полицейским Чигинцев, он и жители соседних квартир около двух часов терпели шумную компанию барышень, которые с 4:20 утра сидели под окнами многоэтажки с громкой музыкой, пели песни и курили кальян. Так, сначала мужчина надеялся, что девушки погуляют и разойдутся по домам, однако те продолжали громко разговаривать, включать композиции и даже не думали закругляться.
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В районе шести утра возмущённый челябинец вышел на балкон и попросил тусовщиц прекратить шуметь, пригрозив, что спустится вниз и "накажет" их. Девушки же в ответ дерзко прокричали, чтобы он спускался. Россиянин выждал 10 минут в надежде, что они успокоятся, однако, наблюдая всё ту же картину, не выдержал: взял брючный ремень и вышел на улицу, где и случился конфликт.
Как отметил наш собеседник, Павел обратил внимание стражей порядка на то, что в его районе нередки случаи с шумными гуляниями молодёжи по ночам прямо под окнами жилых домов. Именно по этой причине мужчина и сорвался на девушек.
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Как ранее писал Лайф, в ЖК "Академ Riverside" в Челябинске мужчина набросился с ремнём на компанию подруг, куривших кальян под окнами многоэтажки. Россиянин решил таким образом их наказать. По его мнению, они себя громко вели. Наказание в виде порки неадекват сопроводил нецензурной лексикой в адрес испуганных девушек. Позднее мы узнали, с чего начался конфликт между челябинками и отхлеставшим их ремнём неадекватом. Как утверждает одна из участниц потасовки, разъярённый мужчина сначала выкрикивал угрозы с балкона, а вскоре перешёл к действиям.
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