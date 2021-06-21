"Наказавший" ремнём трёх девушек челябинец написал на них встречное заявление в полицию

34-летний челябинец Павел Чигинцев, который отхлестал ремнём трёх девушек, шумно отдыхавших на одной из парковок ЖК "Академ Riverside" ранним утром, вместе с соседями написал на подруг встречное заявление в полицию. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал полицейским Чигинцев, он и жители соседних квартир около двух часов терпели шумную компанию барышень, которые с 4:20 утра сидели под окнами многоэтажки с громкой музыкой, пели песни и курили кальян. Так, сначала мужчина надеялся, что девушки погуляют и разойдутся по домам, однако те продолжали громко разговаривать, включать композиции и даже не думали закругляться.

В районе шести утра возмущённый челябинец вышел на балкон и попросил тусовщиц прекратить шуметь, пригрозив, что спустится вниз и "накажет" их. Девушки же в ответ дерзко прокричали, чтобы он спускался. Россиянин выждал 10 минут в надежде, что они успокоятся, однако, наблюдая всё ту же картину, не выдержал: взял брючный ремень и вышел на улицу, где и случился конфликт.

Как отметил наш собеседник, Павел обратил внимание стражей порядка на то, что в его районе нередки случаи с шумными гуляниями молодёжи по ночам прямо под окнами жилых домов. Именно по этой причине мужчина и сорвался на девушек.