Водитель вылетевшей на тротуар в центре Москвы фуры умер в карете скорой

По нашим данным, на момент приезда скорой мужчина был без сознания. Все попытки врачей реанимировать пострадавшего, к сожалению, не увенчались успехом. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщал Лайф, по предварительным данным, водителю стало плохо за рулём, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем — на тротуар. На кадрах, снятых очевидцами аварии после инцидента, видно, что один из прохожих залез в кабину грузовика и попытался привести в чувство водителя, делая ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.