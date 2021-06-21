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Водитель вылетевшей на тротуар в центре Москвы фуры умер в карете скорой

По нашим данным, на момент приезда медиков мужчина был без сознания. Все попытки врачей реанимировать пострадавшего, к сожалению, не увенчались успехом.

21 июня, 15:23
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

60-летний водитель фуры, вылетевшей сегодня на тротуар в центре Москвы, скончался в машине скорой помощи. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, на момент приезда скорой мужчина был без сознания. Все попытки врачей реанимировать пострадавшего, к сожалению, не увенчались успехом. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Как уже сообщал Лайф, по предварительным данным, водителю стало плохо за рулём, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем — на тротуар. На кадрах, снятых очевидцами аварии после инцидента, видно, что один из прохожих залез в кабину грузовика и попытался привести в чувство водителя, делая ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Ранее Лайф рассказывал, что лихач на Audi устроил жуткое массовое ДТП в Нефтеюганске. Он протаранил пять машин.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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