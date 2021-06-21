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Генерал ВСУ предложил способ "перехитрить" Россию и заставить Путина работать на Украину

Военный призвал власти Киева подумать, как можно "приблизить врага" к себе ради спасения страны. Вместе с тем он считает, что РФ обязана восстановить Незалежную, после чего та должна стать независимой от каких-либо государств.

21 июня, 16:19
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия может легко захватить Украину, поэтому президенту Незалежной Владимиру Зеленскому нужно "перехитрить" российского коллегу Владимира Путина. В этом уверен экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ Вилен Мартиросян.

У Москвы сейчас постепенно налаживаются отношения с Вашингтоном, отметил украинский генерал. Поэтому, по его мнению, Зеленскому необходимо прислушиваться к позиции президента США Джо Байдена, так как Украина является союзником США.

"Надо найти ту черту, чтобы Владимир Путин тоже помогал и работал на Украину", сказал Мартиросян в эфире телеканала "Наш".

"ВСУ истощены": На Украине испугались атаки Белоруссии

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Генерал ВСУ также считает, что Россия обязана восстановить Незалежную, после чего та должна стать независимой от каких-либо государств. Вместе с тем Мартиросян призвал власти Киева подумать, как можно "приблизить врага" к себе. По его словам, "хитромудрый" Зеленский должен переиграть Путина во что бы то ни стало ради спасения Украины.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация конфликта с РФ возможна в любой момент до конца сентября. До этого периода ситуация остаётся опасной, так как Россия и Белоруссия планируют провести военные учения "Запад-2021", уверен он.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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