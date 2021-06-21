Генерал ВСУ предложил способ "перехитрить" Россию и заставить Путина работать на Украину

Россия может легко захватить Украину, поэтому президенту Незалежной Владимиру Зеленскому нужно "перехитрить" российского коллегу Владимира Путина. В этом уверен экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ Вилен Мартиросян.

У Москвы сейчас постепенно налаживаются отношения с Вашингтоном, отметил украинский генерал. Поэтому, по его мнению, Зеленскому необходимо прислушиваться к позиции президента США Джо Байдена, так как Украина является союзником США.

"Надо найти ту черту, чтобы Владимир Путин тоже помогал и работал на Украину", — сказал Мартиросян в эфире телеканала "Наш".

Генерал ВСУ также считает, что Россия обязана восстановить Незалежную, после чего та должна стать независимой от каких-либо государств. Вместе с тем Мартиросян призвал власти Киева подумать, как можно "приблизить врага" к себе. По его словам, "хитромудрый" Зеленский должен переиграть Путина во что бы то ни стало ради спасения Украины.