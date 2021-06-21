Ротару поделилась видео с вечеринки, и фанаты не поняли, что секси-диджей за пультом — её внук
Слушателям композиция пришлась по нраву, но подписчики певицы не ожидали подобной публикации в ленте.
Фото © Instagram / sofiarotaru.official
Внук Софии Ротару за пультом диджея на вечеринке. Видео © Instagram / sofiarotaru.official
В Киеве 27-летний Анатолий Евдокименко — внук певицы Софии Ротару — принял участие в крупном фестивале White Nights в качестве диджея. Его бабушка опубликовала пост с выступлением наследника в "Инстаграме". На публикацию обратил внимание портал "Дни.ру".
Евдокименко под псевдонимом SHMN выступил перед публикой со своим треком Hold the Line. Слушатели по достоинству оценили его композицию.
Однако некоторые фанаты Софии Ротару не поняли публикации, поскольку не ожидали увидеть в своей ленте электронную музыку вместо эстрадной.
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Анатолий Евдокименко родился в 1994 году, его назвали в честь дедушки. Внук Софии Ротару учился в Лондоне и освоил профессию фотографа. В настоящее время он занимается музыкой и является профессиональным диджеем.
София Ротару — советская, российская, украинская и молдавская легенда эстрады. В репертуаре Буковинского Соловья, как артистку с любовью называют земляки, — более 500 композиций на 12 языках. Подробнее о биографии и личной жизни певицы читайте на сайте uznayvse.ru.
Напомним, ранее девичник в квартире известного диджея Яны Бородиной закончился поножовщиной. Девушка пригласила в гости трёх подруг, и в какой-то момент между ними возникло недопонимание.
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