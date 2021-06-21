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Избивший пешехода экс-футболист "Спартака" Гулиев перешёл в "Арсенал"

Соглашение с 24-летним полузащитником рассчитано на два сезона. В РПЛ он помимо красно-белых выступал за махачкалинский "Анжи" и "Ростов".

21 июня, 15:48
<p>Фото © ФК "Арсенал" Тула</p>

Фото © ФК "Арсенал" Тула

Бывший полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев стал футболистом "Арсенала". Об этом сообщается на сайте тульского клуба.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на два сезона. В команду он перешёл на правах свободного агента.

"Приветствуем Аяза Гулиева в "Арсенале" и желаем яркой и результативной игры!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Гулиев — воспитанник "Спартака". В составе красно-белых он провёл 26 матчей во всех турнирах, забив один гол. В РПЛ он также выступал за махачкалинский "Анжи" и "Ростов".

Игрок "Спартака" Гулиев выступил с заявлением после избиения американца

Игрок "Спартака" Гулиев выступил с заявлением после избиения американца

В прошлом сезоне Гулиев не провёл ни одного матча в составе "Спартака", в середине мая с ним был расторгнут контракт. Добавим, что в апреле 2019 года полузащитник избил иностранца на пешеходном переходе в Москве.

"Арсенал" в прошлом сезоне занял 14-е место в чемпионате России, избежав вылета из РПЛ.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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