Избивший пешехода экс-футболист "Спартака" Гулиев перешёл в "Арсенал"

Бывший полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев стал футболистом "Арсенала". Об этом сообщается на сайте тульского клуба.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на два сезона. В команду он перешёл на правах свободного агента.

"Приветствуем Аяза Гулиева в "Арсенале" и желаем яркой и результативной игры!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Гулиев — воспитанник "Спартака". В составе красно-белых он провёл 26 матчей во всех турнирах, забив один гол. В РПЛ он также выступал за махачкалинский "Анжи" и "Ростов".

В прошлом сезоне Гулиев не провёл ни одного матча в составе "Спартака", в середине мая с ним был расторгнут контракт. Добавим, что в апреле 2019 года полузащитник избил иностранца на пешеходном переходе в Москве.