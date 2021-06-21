Восемь человек пострадали при мощном взрыве в пятиэтажке под Киевом
После того как раздался хлопок, в помещении начался пожар, который быстро перекинулся на крышу. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 40 жильцов в безопасное место.
Восемь человек, среди которых один ребёнок, пострадали в результате мощного взрыва в пятиэтажном жилом доме в посёлке Белогородка Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сегодня около часа дня в квартире на третьем этаже прогремел взрыв. После этого в доме начался пожар, который быстро перекинулся на четвёртый и пятый этажи, а также крышу. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 40 жильцов в безопасное место. К настоящему моменту пожар локализован. Что стало его причиной, пока не уточняется.
После инцидента один взрослый и ребёнок 2008 года рождения были госпитализированы с различными травмами. Остальным шестерым пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте.
Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске произошёл пожар на АГЗС, на его тушение у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Огонь бушевал на площади более 1000 квадратных метров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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