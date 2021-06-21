"Ты не проедешь!": Петербуржец попытался рукой остановить BMW на зебре и получил от водителя кулаком в живот
Инцидент попал на видео. Как стало известно Лайфу, молодому человеку и его приятелю не понравилось, что иномарка не стала сбрасывать скорость перед пешеходным переходом.
Петербуржец попытался рукой остановить BMW и чуть не нарвался на драку с водителем. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге двое молодых людей попытались необычным способом остановить BMW, а именно — ударив машину по кузову рукой. Задуманное у петербуржцев получилось, однако не с тем эффектом, которого они добивались. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что инцидент произошёл на улице Чапаева. Молодые люди пересекали дорогу по пешеходному переходу и заметили, как иномарка не сбавляет скорость перед зеброй. Парням это не понравилось, в связи с чем они решились на рисковую выходку. После этого водитель BMW действительно остановился, но не для того, чтобы извиниться за нарушение ПДД, а чтобы разобраться с пешеходами.
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Как уточнил источник Лайфа, одного их парней разозлённый мужчина ударил в живот, однако до полноценной драки, к счастью, не дошло. Также инцидент попал на видео. На кадрах видно, что водитель сначала наступает на молодых людей, пока те объясняют ему, в чём он неправ. А после непродолжительного разговора, по всей видимости на повышенных тонах, он возвращается к машине.
Ранее Лайф рассказывал, что в Саратовской области водитель не заметил, как сбил старушку с клюкой, и скрылся с места ДТП. Правоохранители оперативно задержали невнимательного шофёра. Женщину госпитализировали с травмами, на данный момент проводится административное расследование.
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