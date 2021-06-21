"Ты не проедешь!": Петербуржец попытался рукой остановить BMW на зебре и получил от водителя кулаком в живот

Инцидент попал на видео. Как стало известно Лайфу, молодому человеку и его приятелю не понравилось, что иномарка не стала сбрасывать скорость перед пешеходным переходом.