В ДНР сообщили о гибели четырёх военных при обстрелах под Донецком

Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Донецком. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

"Сегодня в 10 часов 10 минут в результате обстрела из миномётов позиции подразделений Народной милиции в районе Лозового со стороны 28-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжёлое ранение", — говорится в заявлении.

Уточняется, что в 13:30 со стороны Красногоровки из СПГ-9 была обстреляна эвакуационная группа, которая следовала на санитарном автомобиле за ранеными и телами погибших. В результате погиб ещё один человек, а четверо получили ранения. В Народной милиции подчеркнули, что в районе по согласованию с украинским представительством в СЦКК в этот момент был объявлен режим тишины.