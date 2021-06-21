В ДНР сообщили о гибели четырёх военных при обстрелах под Донецком
Отмечается, что всего ВС Украины нанесли две атаки. Также сообщается о пятерых пострадавших.
Фото © ТАСС / Михаил Соколов
Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Донецком. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Сегодня в 10 часов 10 минут в результате обстрела из миномётов позиции подразделений Народной милиции в районе Лозового со стороны 28-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжёлое ранение", — говорится в заявлении.
Уточняется, что в 13:30 со стороны Красногоровки из СПГ-9 была обстреляна эвакуационная группа, которая следовала на санитарном автомобиле за ранеными и телами погибших. В результате погиб ещё один человек, а четверо получили ранения. В Народной милиции подчеркнули, что в районе по согласованию с украинским представительством в СЦКК в этот момент был объявлен режим тишины.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия намерена призвать ОБСЕ к воздействию на Киев в вопросе Донбасса. В МИД РФ отметили, что Украина саботирует выполнение минского комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском.
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