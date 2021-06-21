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Пашинян объявил о завершении политического кризиса в Армении

Также и.о. премьера республики отметил, что внеочередные парламентские выборы в стране, по оценкам экспертов, соответствовали всем стандартам и были абсолютно законными.

21 июня, 18:03
<p>Никол Пашинян. Фото © ТАСС/EPA</p>

Никол Пашинян. Фото © ТАСС/EPA

Начавшийся в Армении 9 ноября 2020 года политический кризис завершён, а с завтрашнего дня уже можно приступить к нормальной работе. Об этом 21 июня на митинге, посвящённом победе на внеочередных выборах в парламент страны, заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян.

"Внутриполитический кризис в Армении завершён. С завтрашнего дня мы начинаем работу в нормальном режиме. Но надо понимать, что условия и климат в стране серьёзно изменились, поскольку народ дал нам мандат на установку в стране диктатуры закона", — сказал и.о. премьера Армении.

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Также Пашинян отметил, что внеочередные парламентские выборы в стране, по оценкам локальных и международных экспертов, соответствовали всем стандартам и были полностью законными.

"По оценкам всех международных и местных наблюдателей, выборы в нашей стране соответствовали всем стандартам и были абсолютно законными. Наша победа не вызывает никаких сомнений. Мы выиграли во всех областях и в столице Армении", — констатировал политик.

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Напомним, по результатам голосования партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. У неё 53,92%. Согласно предварительным данным, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,04%. На третьем месте идёт блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,23%.

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Ранее мы писали, что блок экс-президента Армении Кочаряна не признал итоги парламентских выборов. Его члены намерены обратиться в Конституционный суд. А во вторник, 22 июня, по этому вопросу будет созвана пресс-конференция.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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