Пашинян объявил о завершении политического кризиса в Армении

Начавшийся в Армении 9 ноября 2020 года политический кризис завершён, а с завтрашнего дня уже можно приступить к нормальной работе. Об этом 21 июня на митинге, посвящённом победе на внеочередных выборах в парламент страны, заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян.

"Внутриполитический кризис в Армении завершён. С завтрашнего дня мы начинаем работу в нормальном режиме. Но надо понимать, что условия и климат в стране серьёзно изменились, поскольку народ дал нам мандат на установку в стране диктатуры закона", — сказал и.о. премьера Армении.

Также Пашинян отметил, что внеочередные парламентские выборы в стране, по оценкам локальных и международных экспертов, соответствовали всем стандартам и были полностью законными.

"По оценкам всех международных и местных наблюдателей, выборы в нашей стране соответствовали всем стандартам и были абсолютно законными. Наша победа не вызывает никаких сомнений. Мы выиграли во всех областях и в столице Армении", — констатировал политик.

Напомним, по результатам голосования партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. У неё 53,92%. Согласно предварительным данным, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,04%. На третьем месте идёт блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,23%.