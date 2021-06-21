В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Их результаты можно с полной уверенностью назвать сенсационными. Партия и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" получает 53,92%, а её главный соперник — блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна — 21,4%. Результаты предварительные, но едва ли стоит ожидать, что они изменятся. Полученный им результат Пашинян назвал "стальной революцией", последовавшей за бархатной в 2018-м, когда он занял премьерское кресло, убедительно выиграв выборы с 70 с половиной процентами голосов.

На этот раз его результат прогнозировался куда скромнее. Согласно опросам накануне выборов, оба главных конкурента шли, что называется, ноздря в ноздрю. А некоторые опросы и вовсе предрекали победу блоку Кочаряна, хоть и с минимальным преимуществом. Поэтому столь ошеломительная победа Пашиняна удивила многих. И наверняка многие сразу же подумали о многочисленных фальсификациях.

В блоке "Армения" уже заявили, что не признают предварительные итоги выборов, назвав их спорными и не внушающими доверия. По словам представителей этой политической силы, наибольшие сомнения вызывают "сотни сигналов" с разных избирательных участков, что говорит о "систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов".

Что ж, ухватиться оппозиции есть за что. Ранее Генеральная прокуратура республики сообщила о сотнях нарушений и взятках, допущенных в ходе голосования. Проигравшие выборы едва ли оставят это просто так и, скорее всего, продолжат борьбу не только в судах, но и на улице. Армения — страна с серьёзным опытом "уличной" политики, так что я бы предпочёл воздержаться от прогнозов, борьба явно ещё не окончена. Оппозиция намерена оспорить итоги в Конституционном суде, но вполне возможно, что делать это в итоге будет именно "улица".

Насколько эти выборы были честными — покажет время. Одно можно сказать совершенно точно: невозможно в нормальной демократической стране сфальсифицировать выборы так, чтобы перевернуть всё на 180 градусов. Ну пять, ну десять процентов можно "притянуть". Но не 25–30!

Тех, кто сомневается, что за Пашиняна на самом деле голосует огромное количество людей, я хочу спросить: как вообще эти выборы стали возможными? Помните, в разгар войны прошлой осенью многие эксперты утверждали, что, если Пашинян сдаст Карабах, его немедленно свергнут и повесят в центре Еревана? И что? Подписание соглашений 10 ноября абсолютно все политические силы в Армении сочли капитуляцией, протестующие в тот же день ворвались в резиденцию премьера. Но никто его не повесил и даже не сверг.

Потом многие считали, что конфликт Пашиняна с Генштабом непременно приведёт к военному перевороту, который будет на ура воспринят большинством населения. И что? Пашинян выстоял, а Тиран Хачатрян и Оник Гаспарян своих должностей лишились. Удалось бы Пашиняну дважды выстоять и выиграть выборы, если бы у него не было значительной поддержки в обществе? Едва ли…

Хотя, наверное, можно оправдать победу Пашиняна тем, что многие его противники просто не пришли на выборы, не желая помогать вернуться к власти Кочаряну и Саргсяну, а некоторые специально проголосовали за партию Пашиняна, чтобы этого не произошло, т.е. значительная часть голосов, полученных правящей партией, протестные.

В Армении есть такая тема: там не любят "бывших", не верят, что они "исправились" и готовы начать управлять страной с чистого листа. Кочарян и Саргсян правили по 10 лет каждый, и у них было предостаточно времени для исправления ошибок. Тот же Саргсян в 2018-м обещал, что не будет выдвигаться в премьеры, но обманул, за что и был свергнут. Он и потом на каждом шагу утверждал, что не будет занимать высокие должности, даже в избирательный список своего блока не вошёл, хотя всем было хорошо понятно, ЧЕЙ это блок. Недоверие к "бывшим" в Армении порой просто иррационально, но это работает. Рано или поздно та же участь постигнет Пашиняна, но сегодня он на коне.

Его операция по удержанию власти прошла весьма успешно. Он не только удержался после поражения в войне и конфликта с военными, но и смог заручиться новым мандатом доверия населения. С самого начала это было "хитрым планом": уход в отставку, досрочные выборы, победа на которых должна была укрепить его положение и обеспечить ещё пять лет легитимности. Это была, безусловно, русская рулетка, ведь Пашинян с одинаковыми шансами мог как сохранить и укрепить власть, так и потерять её. Но он решил рискнуть и победил.

Очевидно, секрет его победы далеко не только в нежелании армянского общества возвращать к власти "бывших". Самый главный вопрос заключается в том, как общество простило ему поражение в войне и потерю значительной части Карабаха. И тут невольно на ум приходят аналогии с Сербией, население которой после потери Косова фактически утратило пассионарность и отказалось от дальнейшей борьбы, сделав ставку на тех, кто может помирить страну с Западом, даже ценой территориальных потерь и национального унижения.

И даже когда пришедшие к власти люди выдали Западу на расправу национальных героев — сначала Милошевича, потом Караджича и Младича, им это сошло с рук, их никто не сверг. Один серб тогда говорил мне: "Не судите сербов строго, мы 10 лет непрерывно воевали и просто устали жить в состоянии вечной войны. Мы все бесконечно уважаем и Милошевича, и Караджича, но, если это жертва во имя мира и покоя, мы готовы пойти на неё".

Очевидно, что многие армяне также устали от постоянного нахождения практически на линии фронта, от блокады и невозможности полноценно развиваться, от нищеты, прикрываемой патриотическими лозунгами, а главное — от безысходности, отсутствия образа будущего и чётко сформированного национального проекта. Сегодня армянская государственность переживает кризис, и она требует даже не перезапуска, а сборки заново.

К Пашиняну можно относиться по-разному, но для многих он — это решение карабахского вопроса, который все эти годы был для страны обузой и нерешаемой проблемой. В Баку уже говорят о желании нормализовать отношения с Арменией. Трудно сказать, насколько это осуществимо, но очевидно, что при Кочаряне это было бы совершенно невозможно. Очевидно, что значительная часть общества хочет не столько нормализации отношений с соседями, сколько выхода из изоляции, возможности развивать свою страну и двигаться вперёд, а не топтаться на месте, вечно "вспоминая минувшие дни и битвы, где вместе рубились они". Винить их в этом трудно.

В России выбор армянского народа, несмотря на непростые отношения с Пашиняном, уже признали. И надо понимать, что никуда Армения от России не денется, насколько бы прозападным ни был Пашинян. Просто потому, что Запад не может гарантировать Армении безопасность, в отличие от России, а для Армении это сегодня ключевой вопрос. Ведь всем понятно, что ,если бы не вмешательство Москвы, Армения прошлой осенью потеряла бы весь Карабах, а возможно, и не только — Армения могла бы вообще потерять государственность.

Другой вопрос, что Пашинян партнёр действительно не самый удобный и находится под влиянием Запада, и очевидно, что крен в сторону Запада будет усиливаться, и эффект от этого необходимо попытаться, по возможности, предельно минимизировать. Разумеется, крен не настолько, чтобы выйти из ОДКБ и ЕАЭС, Пашинян всё же не самоубийца. Но пространства для многовекторности у него будет больше, особенно теперь, после получения нового мандата доверия, даже несмотря на проигранную войну. И нам с ним придётся работать, ведь это выбор армянского народа, а Армения — наш последний форпост в Закавказье.

Сегодня Турция и Азербайджан создали военный союз, и на территории последнего вот-вот появится база НАТО. А завтра Запад может затащить в альянс Грузию, убедив её властей в необходимости отказаться ради этого от Абхазии и Южной Осетии, и всё, Закавказье для нас потеряно. Поэтому Россия не меньше, чем сами армяне, заинтересована в стабильности в этой стране.