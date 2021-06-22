Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв ревакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Соответствующее фото он опубликовал у себя в социальных сетях.

"По прошествии одиннадцати месяцев количество антител в крови существенно снизилось, поэтому решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день", — написал он в мессенджере Telegram.

Дегтярёв рассказал, что в первый раз он прививался в июле и августе прошлого года. По его словам, сейчас в Хабаровском крае полностью провакцинировано более 110 тысяч человек, ещё 28,5 тысячи получили первый компонент вакцины. Ежедневно медработники прививают от 1500 до 2000 человек.

По последним данным Минздрава, за время пандемии в Хабаровском крае заразилось инфекцией более 54 тысяч жителей региона, умерло 456 человек.