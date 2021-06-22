"Решил не рисковать": Глава Хабаровского края повторно вакцинировался "Спутником V"
Михаил Дегтярёв в первый раз получил прививку 11 месяцев назад, и с тех пор уровень антител в организме снизился.
Фото © Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв ревакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Соответствующее фото он опубликовал у себя в социальных сетях.
"По прошествии одиннадцати месяцев количество антител в крови существенно снизилось, поэтому решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день", — написал он в мессенджере Telegram.
Дегтярёв рассказал, что в первый раз он прививался в июле и августе прошлого года. По его словам, сейчас в Хабаровском крае полностью провакцинировано более 110 тысяч человек, ещё 28,5 тысячи получили первый компонент вакцины. Ежедневно медработники прививают от 1500 до 2000 человек.
По последним данным Минздрава, за время пандемии в Хабаровском крае заразилось инфекцией более 54 тысяч жителей региона, умерло 456 человек.
Ранее в "Векторе" рассказали, как часто можно ревакцинироваться "Эпиваккороной". Повторная прививка абсолютно безопасна, подчеркнули разработчики.
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