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"Решил не рисковать": Глава Хабаровского края повторно вакцинировался "Спутником V"

Михаил Дегтярёв в первый раз получил прививку 11 месяцев назад, и с тех пор уровень антител в организме снизился.

22 июня, 01:39
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/Degtyarev_Info" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА</a></p>

Фото © Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв ревакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Соответствующее фото он опубликовал у себя в социальных сетях.

"По прошествии одиннадцати месяцев количество антител в крови существенно снизилось, поэтому решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день", — написал он в мессенджере Telegram.

Дегтярёв рассказал, что в первый раз он прививался в июле и августе прошлого года. По его словам, сейчас в Хабаровском крае полностью провакцинировано более 110 тысяч человек, ещё 28,5 тысячи получили первый компонент вакцины. Ежедневно медработники прививают от 1500 до 2000 человек.

По последним данным Минздрава, за время пандемии в Хабаровском крае заразилось инфекцией более 54 тысяч жителей региона, умерло 456 человек.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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