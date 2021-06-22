Скандальный блогер Лена Миро резко прокомментировала возобновление отношений между российским рэпером Гуфом и Айзой Анохиной. Она назвала это событие воссоединением двух неудачников.

В своей публикации в LiveJournal Миро заявила, что за десять лет эти двое окончательно и бесповоротно исчезли. Блогерша считает, что некогда стройный Гуф "теперь выглядит как толстая баба", а Айза "все эти годы так неистово кроила лицо, что превратилась в копию Майкла Джексона".

"Воссоединение Гуфа и Айзы — это воссоединение двух неудачников. Оба оставили свою малейшую популярность в далёком прошлом, постарели, стали выглядеть откровенно плохо", — пишет Миро.

Она также заявила, что всё, что осталось от былых Айзы и Гуфа, — это дурацкие ужимки, нелепые средние пальцы в камеру, вываленные языки, грязные татуировки и подростковые худи на возрастных телах.