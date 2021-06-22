"Воссоединение двух неудачников": Лена Миро резко высказалась о новом союзе Гуфа и Айзы
Блогерша не предрекает паре ничего хорошего и считает, что эти двое вновь вместе по причине безысходности.
Фото © Instagram / aizalovesam
Скандальный блогер Лена Миро резко прокомментировала возобновление отношений между российским рэпером Гуфом и Айзой Анохиной. Она назвала это событие воссоединением двух неудачников.
В своей публикации в LiveJournal Миро заявила, что за десять лет эти двое окончательно и бесповоротно исчезли. Блогерша считает, что некогда стройный Гуф "теперь выглядит как толстая баба", а Айза "все эти годы так неистово кроила лицо, что превратилась в копию Майкла Джексона".
"Воссоединение Гуфа и Айзы — это воссоединение двух неудачников. Оба оставили свою малейшую популярность в далёком прошлом, постарели, стали выглядеть откровенно плохо", — пишет Миро.
Она также заявила, что всё, что осталось от былых Айзы и Гуфа, — это дурацкие ужимки, нелепые средние пальцы в камеру, вываленные языки, грязные татуировки и подростковые худи на возрастных телах.
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Ранее Айза призналась, что вернулась к Гуфу, который ради неё бросил свою девушку. В интервью блогерша объяснила, что уже давно мыслит иными категориями и хочет чистой любви, какая у неё была только с рэпером.
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