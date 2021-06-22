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"Воссоединение двух неудачников": Лена Миро резко высказалась о новом союзе Гуфа и Айзы

Блогерша не предрекает паре ничего хорошего и считает, что эти двое вновь вместе по причине безысходности.

22 июня, 01:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/aizalovesam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aizalovesam</a></p>

Фото © Instagram / aizalovesam

Скандальный блогер Лена Миро резко прокомментировала возобновление отношений между российским рэпером Гуфом и Айзой Анохиной. Она назвала это событие воссоединением двух неудачников.

В своей публикации в LiveJournal Миро заявила, что за десять лет эти двое окончательно и бесповоротно исчезли. Блогерша считает, что некогда стройный Гуф "теперь выглядит как толстая баба", а Айза "все эти годы так неистово кроила лицо, что превратилась в копию Майкла Джексона".

"Воссоединение Гуфа и Айзы — это воссоединение двух неудачников. Оба оставили свою малейшую популярность в далёком прошлом, постарели, стали выглядеть откровенно плохо", — пишет Миро.

Она также заявила, что всё, что осталось от былых Айзы и Гуфа, — это дурацкие ужимки, нелепые средние пальцы в камеру, вываленные языки, грязные татуировки и подростковые худи на возрастных телах.

В Сети посчитали Гуфа невменяемым, когда он выложил фото ружья и следом написал "Казань, мы с тобой"

В Сети посчитали Гуфа невменяемым, когда он выложил фото ружья и следом написал "Казань, мы с тобой"

Ранее Айза призналась, что вернулась к Гуфу, который ради неё бросил свою девушку. В интервью блогерша объяснила, что уже давно мыслит иными категориями и хочет чистой любви, какая у неё была только с рэпером.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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