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В Сети посчитали Гуфа невменяемым, когда он выложил фото ружья и следом написал "Казань, мы с тобой"

По словам бывшей супруги, музыкант не обратил внимания на последовательность кадров, которые вместе образовали жуткую картину.

13 мая 2021, 13:01

Фото © Instagram / therealguf

Гуфу не впервой попадать в скандальные истории, но на этот раз его поклонники остались в шоке. В день, когда бывший ученик открыл смертельную стрельбу в казанской гимназии № 175, 41-летний рэпер выложил в инстаграм-сториз странный снимок.

Фото © Instagram / therealguf

Фото © Instagram / therealguf

В аккаунте музыканта появилось фото, где он держит ружьё, похожее на то, из которого 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял детей и взрослых. А спустя некоторое время Гуф поделился кадром, где на чёрном фоне было написано: "Казань, мы с тобой".

Фото © Instagram / therealguf

Фото © Instagram / therealguf

Пользователей возмутило соседство этих снимков, которое им показалось кощунством. "Что взять с конченого", "Да, тяжёлый случай", "И не боится же такое в Интернет выкладывать", — писали они. И вскоре провокационный кадр исчез из инстаграма артиста. Гуф никак не прокомментировал происходящее, зато за него вступилась бывшая супруга Айза. Она отметила, что рэпер "не злой и не мог этого сделать специально", пишет "Рен-ТВ".

Это он не из-за Казани выложил, это всё не вместе. <...> Он просто не понял. Я думаю, что он просто занимался дробовиком у себя на даче, а потом произошла эта ситуация. А потом он, наверное, почитал комментарии и понял, что ступил

Айза

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице. Видео © LIFE

Напомним, что утром 11 мая 19-летний бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев открыл в ней стрельбу. В результате трагедии погибло девять человек: семь детей и двое взрослых. Перед тем как совершить злодеяние, парень оставил несколько жутких постов, где называл себя Богом, который явился в этот мир, чтобы избавиться от биомусора.

Последние посты учительницы, которая заслонила собой ребёнка и сразу погибла во время бойни в Казани

Последние посты учительницы, которая заслонила собой ребёнка и сразу погибла во время бойни в Казани

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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