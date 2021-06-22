Как сэкономить при покупке смартфона, рассказали россиянам

Выбрав новый смартфон, не следует брать его в первом попавшемся магазине. Нужно проанализировать цены в нескольких, изучить акции и скидки. Такие советы даёт россиянам ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При стоимости гаджета в 50 тысяч так можно сэкономить 5–7 тысяч. Ещё можно отдать старый телефон в trade-in и дополнительно получить 10–15 тысяч рублей.

"То есть вашу модель выкупают не за ту сумму, за которую вы можете её продать. При покупке флагмана, например, дают 10–15 тысяч дополнительной скидки. Эти деньги никак не перекрыть обычной продажей с рук", — пояснил Муртазин в интервью радио Sputnik.

Выгодный вариант, кроме традиционного "в рассрочку под 0%", — взять смартфон по подписке. В таком случае у вас всегда будет актуальный гаджет, хотя он и не будет в вашей собственности. Здесь, возможно, выйдет без особых скидок, но можно выплачивать частями — это своеобразный лизинг.

"Это выгодно, когда вы берёте дорогие смартфоны, флагманы, и не хотите платить полную цену, но хотите пользоваться последней моделью. До 50% стоимости вы выплачиваете в первый год и дальше отдаёте гаджет, берёте новую модель", — говорит эксперт.