Отсутствие обоняния у заболевших CoViD-19 связано с потерей серого вещества мозга, сообщили учёные Оксфордского университета. Они отобрали результаты обследований 394 человек, переболевших коронавирусом и делавших МРТ мозга до и после.

"Мы обнаружили потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой", — сообщают авторы исследования.

Специалисты отмечают, что не нашли большой разницы также между тем, дома ли перенесли болезнь или в больнице. У госпитализированных более ярко заметна потеря серого вещества в областях, отвечающих за память и формирование эмоций. Говорят ли эти аномальные изменения о распространении болезни в мозге, ещё предстоит выяснить, однако уже сейчас понятно, что симптомы исчезнут, но восстановить разрушенные участки не получится никогда.

"Исследование предполагает, что CoViD-19 может привести к потере тканей мозга, и это будет иметь долгосрочные последствия. Это показывает, что потеря обоняния — следствие более важного процесса, сокращения объёма коры головного мозга", — говорит доктор Скотт Готлиб, бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).