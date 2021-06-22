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Мозг разрушается: Учёные объяснили потерю обоняния при CoViD-19

Неприятные симптомы исчезнут, а вот восстановить серое вещество не получится никогда.

22 июня, 00:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Отсутствие обоняния у заболевших CoViD-19 связано с потерей серого вещества мозга, сообщили учёные Оксфордского университета. Они отобрали результаты обследований 394 человек, переболевших коронавирусом и делавших МРТ мозга до и после.

"Мы обнаружили потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой", — сообщают авторы исследования.

Специалисты отмечают, что не нашли большой разницы также между тем, дома ли перенесли болезнь или в больнице. У госпитализированных более ярко заметна потеря серого вещества в областях, отвечающих за память и формирование эмоций. Говорят ли эти аномальные изменения о распространении болезни в мозге, ещё предстоит выяснить, однако уже сейчас понятно, что симптомы исчезнут, но восстановить разрушенные участки не получится никогда.

Малышева объяснила, к каким трагическим последствиям может привести потеря обоняния из-за ковида

Малышева объяснила, к каким трагическим последствиям может привести потеря обоняния из-за ковида

"Исследование предполагает, что CoViD-19 может привести к потере тканей мозга, и это будет иметь долгосрочные последствия. Это показывает, что потеря обоняния — следствие более важного процесса, сокращения объёма коры головного мозга", — говорит доктор Скотт Готлиб, бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Ранее Лайф писал, чего категорически нельзя делать при потере обоняния из-за ковида. Если в течение месяца после болезни нюх не вернулся — нужно срочно обращаться к врачу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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