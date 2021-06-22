Задержан боец ММА, избивший мужчину в Махачкале. Видео © Пресс-служба МВД по Дагестану

В Дагестане задержали разыскиваемого с 8 июня спортсмена, избившего мужчину на одной из центральных улиц Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Один из участников драки был задержан ранее, а вот второго пришлось поискать. Избитый ими мужчина был госпитализирован.

"8 июня 2021 года в городской отдел полиции поступило сообщение о том, что ранее, в 16:10, в столице республики, по улице М. Ярагского, 30-летний местный житель с соучастником в ходе возникшего скандала нанесли телесные повреждения 36-летнему жителю Махачкалы. Один из подозреваемых был доставлен в отдел незамедлительно, второй же объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение установлено, он задержан и также доставлен в отдел полиции", — сообщают сотрудники МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". На кадрах, которые публикует главк МВД, задержанный говорит, что причиной драки стало простое недопонимание.

По данным РИА "Новости", задержанного зовут Ислам Вагабов, он боец ММА. Пострадал же близкий родственник экс-главы Дагестана Муху Алиева.