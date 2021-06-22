Россия возобновила авиасообщение с Турцией

Во вторник, 22 июня, снимаются ограничения и восстанавливается как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией. Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Такое решение было принято по итогам визита делегации РФ в Турцию. Российские туроператоры не справляются с ажиотажем вокруг путёвок из-за массового желания граждан сразу же отправиться на курорты Турции.

Авиакомпании уже объявили об открытии рейсов. Они будут совершаться в Стамбул, Анталию, Бодрум, Даламан, Газипашу. Вылететь в Турцию можно будет из 32 городов России.

По оценкам АТОР, открытия Турции ожидали более миллиона россиян. Возобновление работы этого направления позитивно скажется на работе туркомпаний.