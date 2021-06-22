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Россия возобновила авиасообщение с Турцией

К отправке пассажиров готовы российские перевозчики, туроператоры не справляются с ажиотажем: интерес к поездкам в эту страну взлетел в несколько раз.

21 июня, 23:05
<p>Фото ©ТАСС / Алексей Смышляев</p>

Фото ©ТАСС / Алексей Смышляев

Во вторник, 22 июня, снимаются ограничения и восстанавливается как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией. Об этом ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Такое решение было принято по итогам визита делегации РФ в Турцию. Российские туроператоры не справляются с ажиотажем вокруг путёвок из-за массового желания граждан сразу же отправиться на курорты Турции.

Авиакомпании уже объявили об открытии рейсов. Они будут совершаться в Стамбул, Анталию, Бодрум, Даламан, Газипашу. Вылететь в Турцию можно будет из 32 городов России.

По оценкам АТОР, открытия Турции ожидали более миллиона россиян. Возобновление работы этого направления позитивно скажется на работе туркомпаний.

В РСТ предрекли уменьшение нагрузки на российскую туринфраструктуру после открытия Турции

В РСТ предрекли уменьшение нагрузки на российскую туринфраструктуру после открытия Турции

Напомним, с 28 июня также откроется авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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