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Авиакомпании смогут выполнять полёты в Турцию из 32 городов России

Это возможно при наличии разрешения и соответствующих международных договорённостей.

21 июня, 18:41
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Из 32 городов России можно будет осуществлять полёты в Турцию с 22 июня. Об этом сообщили ТАСС в Росавиации.

"В соответствии с решениями оперштаба Правительства РФ выполнять полёты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов", — объявили в ведомстве.

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При наличии разрешения и соответствующих международных договорённостей авиакомпании смогут выполнять рейсы в Турцию из следующих городов:

  • Москва
  • Жуковский
  • Санкт-Петербург
  • Астрахань
  • Брянск
  • Владивосток
  • Владикавказ
  • Грозный
  • Екатеринбург
  • Иркутск
  • Казань
  • Калининград
  • Кемерово
  • Красноярск
  • Магнитогорск
  • Махачкала
  • Минеральные Воды
  • Нижнекамск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Пермь
  • Петропавловск-Камчатский
  • Ростов-на-Дону
  • Самара
  • Сыктывкар
  • Томск
  • Улан-Удэ
  • Ульяновск
  • Уфа
  • Хабаровск
  • Челябинск
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Напомним, что РФ полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже 22 июня.

Ранее в АТОР заявили об ажиотажном спросе на путёвки в Турцию после возобновления авиасообщения. Там отметили, что сейчас российских путешественников особенно интересует, когда и на каких условиях они смогут воспользоваться туристическими пакетами.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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