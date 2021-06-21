Авиакомпании смогут выполнять полёты в Турцию из 32 городов России
Это возможно при наличии разрешения и соответствующих международных договорённостей.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Из 32 городов России можно будет осуществлять полёты в Турцию с 22 июня. Об этом сообщили ТАСС в Росавиации.
"В соответствии с решениями оперштаба Правительства РФ выполнять полёты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов", — объявили в ведомстве.
При наличии разрешения и соответствующих международных договорённостей авиакомпании смогут выполнять рейсы в Турцию из следующих городов:
- Москва
- Жуковский
- Санкт-Петербург
- Астрахань
- Брянск
- Владивосток
- Владикавказ
- Грозный
- Екатеринбург
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Кемерово
- Красноярск
- Магнитогорск
- Махачкала
- Минеральные Воды
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Пермь
- Петропавловск-Камчатский
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Сыктывкар
- Томск
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Челябинск
Напомним, что РФ полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже 22 июня.
Ранее в АТОР заявили об ажиотажном спросе на путёвки в Турцию после возобновления авиасообщения. Там отметили, что сейчас российских путешественников особенно интересует, когда и на каких условиях они смогут воспользоваться туристическими пакетами.
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