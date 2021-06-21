Авиакомпании смогут выполнять полёты в Турцию из 32 городов России

Из 32 городов России можно будет осуществлять полёты в Турцию с 22 июня. Об этом сообщили ТАСС в Росавиации.

"В соответствии с решениями оперштаба Правительства РФ выполнять полёты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов", — объявили в ведомстве.

При наличии разрешения и соответствующих международных договорённостей авиакомпании смогут выполнять рейсы в Турцию из следующих городов: Москва

Жуковский

Санкт-Петербург

Астрахань

Брянск

Владивосток

Владикавказ

Грозный

Екатеринбург

Иркутск

Казань

Калининград

Кемерово

Красноярск

Магнитогорск

Махачкала

Минеральные Воды

Нижнекамск

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Пермь

Петропавловск-Камчатский

Ростов-на-Дону

Самара

Сыктывкар

Томск

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Челябинск

Напомним, что РФ полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже 22 июня.