Не привитые от ковида россияне пожаловались Москальковой на дискриминацию
Татьяна Москалькова. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ
Омбудсмен назвала нечестной игрой стимулирование вакцинации через ограничения в правах.
Стимулирование вакцинации населения от коронавируса путём ограничения в правах — это "нечестная игра", считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Вести FM".
По словам Москальковой, она получает огромное количество обращений о дискриминации российских граждан из-за того, что они не привились от ковида. В качестве примера омбудсмен привела компанию "Норильский никель", в которой, со слов сотрудников, объявили о лишении премий и летних отпусков в случае отказа от вакцинации.
"Я считаю, такое стимулирование — это нечестная игра. Идея сама по себе правильная, но она порождает массовый психоз и боязнь людей к принуждению", — сказала уполномоченный по правам человека в РФ.
Ранее в Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В этом вопросе приоритетной является позиция учёных и медиков, отметил Дмитрий Песков. Он также добавил, что разговора о бесплатном тестировании на антитела пока не идёт.
Напомним, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Ленобласти, Кузбассе, Тверской области, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.