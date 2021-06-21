Не привитые от ковида россияне пожаловались Москальковой на дискриминацию

Стимулирование вакцинации населения от коронавируса путём ограничения в правах — это "нечестная игра", считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Вести FM".

По словам Москальковой, она получает огромное количество обращений о дискриминации российских граждан из-за того, что они не привились от ковида. В качестве примера омбудсмен привела компанию "Норильский никель", в которой, со слов сотрудников, объявили о лишении премий и летних отпусков в случае отказа от вакцинации.

"Я считаю, такое стимулирование — это нечестная игра. Идея сама по себе правильная, но она порождает массовый психоз и боязнь людей к принуждению", — сказала уполномоченный по правам человека в РФ.