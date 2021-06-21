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В Турции с 1 июля отменят введённый из-за ковида комендантский час

Госучреждения с этого же дня вернутся к обычным часам работы, подчеркнул президент республики Реджеп Эрдоган. По его словам, также перестанут действовать возрастные ограничения на пользование общественным транспортом.

21 июня, 17:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С 1 июля в Турции полностью отменяется комендантский час, введённый ранее из-за ухудшения ситуации с ковидом. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется", — заявил турецкий лидер в телеобращении к гражданам.

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Турецкие госучреждения с этого же дня вернутся к обычным часам работы, подчеркнул Эрдоган. По его словам, также будут отменены возрастные ограничения на пользование общественным транспортом. Комендантский час является одной из мер, принятых Анкарой в борьбе с коронавирусом. Он неоднократно вводился в стране с апреля сроком на несколько дней. С 1 июня в стране объявили о смягчении коронавирусных ограничений. Так, весь первый месяц лета комендантский час действует с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу и в воскресенье полностью.

Ранее власти Турции заявили, что готовы отменить обязательные ПЦР-тесты при въезде для россиян. Кроме того, вероятно, там появится возможность делать бесплатное тестирование при выезде из страны.

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Напомним, российский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией недавно принял очень долгожданное для россиян решение: Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня, а с 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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