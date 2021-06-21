В Турции с 1 июля отменят введённый из-за ковида комендантский час
Госучреждения с этого же дня вернутся к обычным часам работы, подчеркнул президент республики Реджеп Эрдоган. По его словам, также перестанут действовать возрастные ограничения на пользование общественным транспортом.
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С 1 июля в Турции полностью отменяется комендантский час, введённый ранее из-за ухудшения ситуации с ковидом. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется", — заявил турецкий лидер в телеобращении к гражданам.
Турецкие госучреждения с этого же дня вернутся к обычным часам работы, подчеркнул Эрдоган. По его словам, также будут отменены возрастные ограничения на пользование общественным транспортом. Комендантский час является одной из мер, принятых Анкарой в борьбе с коронавирусом. Он неоднократно вводился в стране с апреля сроком на несколько дней. С 1 июня в стране объявили о смягчении коронавирусных ограничений. Так, весь первый месяц лета комендантский час действует с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу и в воскресенье полностью.
Ранее власти Турции заявили, что готовы отменить обязательные ПЦР-тесты при въезде для россиян. Кроме того, вероятно, там появится возможность делать бесплатное тестирование при выезде из страны.
Напомним, российский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией недавно принял очень долгожданное для россиян решение: Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня, а с 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.
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