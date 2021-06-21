В Турции с 1 июля отменят введённый из-за ковида комендантский час

Турецкие госучреждения с этого же дня вернутся к обычным часам работы, подчеркнул Эрдоган. По его словам, также будут отменены возрастные ограничения на пользование общественным транспортом. Комендантский час является одной из мер, принятых Анкарой в борьбе с коронавирусом. Он неоднократно вводился в стране с апреля сроком на несколько дней. С 1 июня в стране объявили о смягчении коронавирусных ограничений. Так, весь первый месяц лета комендантский час действует с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу и в воскресенье полностью.