В Москве открылись первые CoViD-free-рестораны
По словам главы столичного Департамента торговли и услуг, сегодня начали работу "антиковидные" "Чайхона № 1", "Мама будет рада" и караоке-студия "Щас спою".
Скриншот видео © Департамент торговли и услуг Москвы
В Москве открылись первые CoViD-free-рестораны. Видео из столичного лаундж-кафе "Чайхона № 1" © Департамент торговли и услуг Москвы
В рамках эксперимента со свободными от коронавируса зонами в Москве начали открываться первые CoViD-free-рестораны. Об этом сообщает столичный Департамент торговли и услуг. Названия заведений общепита, принявших участие в инициативе и приступивших к работе уже сегодня, Лайфу перечислил глава департамента Алексей Немерюк.
"Всего мы получили около 150 заявок. Точный перечень компаний я сейчас не могу назвать, но сегодня несколько "антиковидных" ресторанов в Москве уже начали работу. Это "Чайхона № 1", "Мама будет рада" и караоке-студия "Щас спою". А завтра, насколько мне известно, должен открыться клуб Birds", — сказал нам Немерюк.
А ранее в Москве предложили открыть CoViD-free-кальянные. Они могут работать на базе столичных клубов, отметил автор инициативы. По его словам, в России в настоящее время функционирует свыше 20 тысяч шиша-баров, которые чётко соблюдают все санитарные и противопожарные нормы.
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