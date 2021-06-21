В Москве открылись первые CoViD-free-рестораны. Видео из столичного лаундж-кафе "Чайхона № 1" © Департамент торговли и услуг Москвы

В рамках эксперимента со свободными от коронавируса зонами в Москве начали открываться первые CoViD-free-рестораны. Об этом сообщает столичный Департамент торговли и услуг. Названия заведений общепита, принявших участие в инициативе и приступивших к работе уже сегодня, Лайфу перечислил глава департамента Алексей Немерюк.

"Всего мы получили около 150 заявок. Точный перечень компаний я сейчас не могу назвать, но сегодня несколько "антиковидных" ресторанов в Москве уже начали работу. Это "Чайхона № 1", "Мама будет рада" и караоке-студия "Щас спою". А завтра, насколько мне известно, должен открыться клуб Birds", — сказал нам Немерюк.