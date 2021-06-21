Facebook запустил аналог Clubhouse для американской аудитории
В новом сервисе пользователи смогут вносить пожертвования авторам бесед и некоммерческим организациям.
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В США компания "Фейсбук" запустила аналог приложения Clubhouse — сервис Live Audio Rooms. Новая разработка позволяет в реальном времени прослушивать беседы разных людей в соцсети и участвовать в них. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Помимо данного проекта на платформе появятся подкасты.
Общение в новом сервисе базируется на голосовой связи без текстовых постов. Для пользователей доступны виртуальные комнаты, где общаются разные спикеры. При этом у некоторых персон и групп появится право создания комнат для общения до 50 пользователей, которые смогут говорить. Число слушателей не будет ограничено.
Спикеры и слушатели смогут вносить пожертвования авторам бесед или некоммерческим организациям — владельцам диалоговых комнат. По замыслу создателей, сервисом будут пользоваться общественные деятели, звёзды и эксперты в разных областях.
Напомним, администрация Facebook решила сменить гнев на милость и пересмотреть своё решение о вечной блокировке аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. Бывший хозяин Белого дома сможет восстановить свои аккаунты только при соблюдении определённых условий.
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