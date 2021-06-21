Facebook запустил аналог Clubhouse для американской аудитории

В США компания "Фейсбук" запустила аналог приложения Clubhouse — сервис Live Audio Rooms. Новая разработка позволяет в реальном времени прослушивать беседы разных людей в соцсети и участвовать в них. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Помимо данного проекта на платформе появятся подкасты.

Общение в новом сервисе базируется на голосовой связи без текстовых постов. Для пользователей доступны виртуальные комнаты, где общаются разные спикеры. При этом у некоторых персон и групп появится право создания комнат для общения до 50 пользователей, которые смогут говорить. Число слушателей не будет ограничено.

Спикеры и слушатели смогут вносить пожертвования авторам бесед или некоммерческим организациям — владельцам диалоговых комнат. По замыслу создателей, сервисом будут пользоваться общественные деятели, звёзды и эксперты в разных областях.