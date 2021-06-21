В ХМАО водитель с отрезанным пальцем сел за руль и по дороге в больницу нарвался на патруль
Как утверждает пострадавший, правоохранителям было всё равно на его истекающую кровью руку — они начали оформлять штраф. Уладив формальности, парень всё же доехал до медучреждения, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В ХМАО водитель с отрезанным пальцем сел за руль и по дороге в больницу нарвался на патруль. Видео © "ВКонтакте" / ЧП | Югорска и Советского района (Новости ХМАО)
В Ханты-Мансийском автономном округе полиция проверяет видео местного жителя, которого сотрудники ДПС остановили по пути в больницу. Мужчина направился в медучреждение после того, как отрезал фалангу пальца циркулярной пилой. Видео инцидента, снятое пострадавшим, появилось в соцсетях. На кадрах водитель сначала снимает свою перебинтованную руку, которая продолжает кровоточить, а затем показывает правоохранителя, возмущаясь поведением инспекторов.
"Остановили гаишники, выписывают штраф. <...> Говорю, "в больницу еду", они — "штраф", и всё. Наша милиция нас бережёт", — делится автор ролика.
"Ты не проедешь!": Петербуржец попытался рукой остановить BMW на зебре и получил от водителя кулаком в живот
Как рассказал Лайфу пострадавший, он всё же доехал до больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. При этом парень отметил, что полицейским было всё равно на его травму.
Лайф также обратился за комментарием в УМВД по региону, где ролик посмотрели после нашего запроса. Там осудили поведение сотрудников ГИБДД, отметив, что правоохранители не должны себя так вести. Решается вопрос о проверке.
"Растяжки" против квадроциклов: В Подмосковье мужчине едва не отрезало голову натянутой проволокой в лесу
Ранее Лайф рассказывал, что в Черкесске инспекторы ГИБДД обвинили руководство в сборе денег с подчинённых. Один из сотрудников также рассказал о том, что их заставляли брать взятки у водителей, нарушивших ПДД.
Комментариев: 0