В ХМАО водитель с отрезанным пальцем сел за руль и по дороге в больницу нарвался на патруль

Как утверждает пострадавший, правоохранителям было всё равно на его истекающую кровью руку — они начали оформлять штраф. Уладив формальности, парень всё же доехал до медучреждения, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.