В честь Евро-2020 в социальной сети "ВКонтакте" появился эксклюзивный эмодзи-статус от певицы и телеведущей Ольги Бузовой с её фирменным жестом и лозунгом "Нагнетайте". Так звезда решила поддержать сборную России по футболу перед сегодняшним матчем с Данией. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточняется, эмодзи-статус также запустит флешмоб #нагнетайте с целью объединить болельщиков, которые будут активно следить за сегодняшней решающей встречей команд России и Дании. Отметим, что именно от этой игры зависит, кто из группы B выйдет в плей-офф чемпионата Европы.

В пресс-службе добавили, что опубликовать фирменный эмодзи-статус от Бузовой можно через мини-приложение ВК "Спорт". Он будет отображаться рядом с именем пользователя.

Вместе с тем соцсеть запустила тематическую ленту "Евро-2020", где собраны самые свежие новости турнира, обзоры спортивных медиа и сообществ, а также комментарии пользователей о лучших игроках и ярких моментах. Кроме прочего, атмосферу Евро-2020 во "ВКонтакте" отражают эмодзи-статусы с иконками флагов сборных.