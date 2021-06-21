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На грани вылета: Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко заняла третье место в квартете С. Она ещё может выйти в плей-офф, но теперь её судьба зависит от результатов в других группах.

21 июня, 17:52
<p>Фото © Twitter / UEFA EURO 2020</p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Украины в заключительном матче группы С на чемпионате Европы по футболу проиграла австрийской команде со счётом 0:1. Встреча состоялась на национальном стадионе в Бухаресте.

Единственный гол на 21-й минуте забил австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер, отличившийся после подачи с углового.

В параллельно проходившем в Амстердаме матче сборная Нидерландов разгромила Северную Македонию со счётом 3:0. У хозяев дубль оформил Джорджиньо Вейналдум, ещё один гол забил Мемфис Депай.

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Первое место в квартете C заняли голландцы, набравшие девять очков. Их соперником в 1/8 финала станет одна из команд, занявших третье место в своей группе. Сборная Австрии с шестью баллами заняла второе место, в первом раунде плей-офф она сыграет с Италией.

Украинская команда с тремя очками заняла третье место. Подопечные Андрея Шевченко ещё могут выйти в 1/8 финала, но теперь их судьба зависит от результатов в других группах. Северная Македония, не набрав ни одного очка, покидает первенство.

Футбол. Евро-2020

Группа С

Украина — Австрия — 0:1

Голы: Баумгартнер 21' (0:1)

Северная Македония — Нидерланды — 0:3

Голы: Депай 34' (0:1), Вейналдум 34' (0:2), Вейналдум 58' (0:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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