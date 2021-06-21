Сборная Украины в заключительном матче группы С на чемпионате Европы по футболу проиграла австрийской команде со счётом 0:1. Встреча состоялась на национальном стадионе в Бухаресте.

Единственный гол на 21-й минуте забил австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер, отличившийся после подачи с углового.

В параллельно проходившем в Амстердаме матче сборная Нидерландов разгромила Северную Македонию со счётом 3:0. У хозяев дубль оформил Джорджиньо Вейналдум, ещё один гол забил Мемфис Депай.

Первое место в квартете C заняли голландцы, набравшие девять очков. Их соперником в 1/8 финала станет одна из команд, занявших третье место в своей группе. Сборная Австрии с шестью баллами заняла второе место, в первом раунде плей-офф она сыграет с Италией.

Украинская команда с тремя очками заняла третье место. Подопечные Андрея Шевченко ещё могут выйти в 1/8 финала, но теперь их судьба зависит от результатов в других группах. Северная Македония, не набрав ни одного очка, покидает первенство.