На грани вылета: Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020
Команда Андрея Шевченко заняла третье место в квартете С. Она ещё может выйти в плей-офф, но теперь её судьба зависит от результатов в других группах.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Украины в заключительном матче группы С на чемпионате Европы по футболу проиграла австрийской команде со счётом 0:1. Встреча состоялась на национальном стадионе в Бухаресте.
Единственный гол на 21-й минуте забил австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер, отличившийся после подачи с углового.
В параллельно проходившем в Амстердаме матче сборная Нидерландов разгромила Северную Македонию со счётом 3:0. У хозяев дубль оформил Джорджиньо Вейналдум, ещё один гол забил Мемфис Депай.
Первое место в квартете C заняли голландцы, набравшие девять очков. Их соперником в 1/8 финала станет одна из команд, занявших третье место в своей группе. Сборная Австрии с шестью баллами заняла второе место, в первом раунде плей-офф она сыграет с Италией.
Украинская команда с тремя очками заняла третье место. Подопечные Андрея Шевченко ещё могут выйти в 1/8 финала, но теперь их судьба зависит от результатов в других группах. Северная Македония, не набрав ни одного очка, покидает первенство.
Футбол. Евро-2020
Группа С
Украина — Австрия — 0:1
Голы: Баумгартнер 21' (0:1)
Северная Македония — Нидерланды — 0:3
Голы: Депай 34' (0:1), Вейналдум 34' (0:2), Вейналдум 58' (0:3)
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