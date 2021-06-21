Тренерский штаб сборной России по футболу огласил стартовый состав на решающий матч группового этапа Евро-2020 против Дании.

Место в воротах вновь займёт Матвей Сафонов. Георгий Джикия, Игорь Дивеев и возвращающийся в состав Фёдор Кудряшов сыграют в центре обороны, по краям выйдут Марио Фернандес и Далер Кузяев.

В средней линии Станислав Черчесов оставил Магомеда Оздоева и Романа Зобнина, чуть выше — Александр Головин и Алексей Миранчук, а место на острие атаки займёт Артём Дзюба.