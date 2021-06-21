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Возвращение Кудряшова: Сборная России назвала состав на важнейший матч Евро-2020 с Данией

При определённых раскладах подопечные Станислава Черчесова могут выйти в плей-офф, даже не побеждая в заключительной игре.

21 июня, 17:42
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил стартовый состав на решающий матч группового этапа Евро-2020 против Дании.

Матч года: Сборная России сыграет решающий матч на Евро-2020 против Дании

Матч года: Сборная России сыграет решающий матч на Евро-2020 против Дании

Место в воротах вновь займёт Матвей Сафонов. Георгий Джикия, Игорь Дивеев и возвращающийся в состав Фёдор Кудряшов сыграют в центре обороны, по краям выйдут Марио Фернандес и Далер Кузяев.

В средней линии Станислав Черчесов оставил Магомеда Оздоева и Романа Зобнина, чуть выше — Александр Головин и Алексей Миранчук, а место на острие атаки займёт Артём Дзюба.

Настраиваемся на победу: Какие варианты есть у России для выхода в плей-офф Евро-2020

Настраиваемся на победу: Какие варианты есть у России для выхода в плей-офф Евро-2020

Добавим, что и для сборной России, и для Дании это решающий матч на групповом этапе. Команду Станислава Черчесова при определённых раскладах устроит и ничейный результат. При этом букмекеры уверены в том, что победу одержат именно скандинавы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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