Единороссы посвятили Дню памяти и скорби акцию "Огненные картины войны" . Видео © Соцсети

Акция "Огненные картины войны" состоялась в России. Её провели активисты "Единой России" и движения "Волонтёры победы" в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.

"Участники акции создадут в каждом из них изображение из свечей, посвящённое вкладу региона и его жителей в Великую Победу. Все инсталляции объединит общий лозунг: "Помним", — рассказали в партии.

Так, в столице инсталляцию посвятили 80-летию битвы за Москву, она появилась у Музея Победы на Поклонной горе. В Подмосковье акцию провели в Волоколамске у мемориала "Героям-панфиловцам". В Санкт-Петербурге из свечей выложили изображение медали "За оборону Ленинграда".