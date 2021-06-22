Минобороны обнародовало документы о начале Великой Отечественной войны

По случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны Минобороны России опубликовало архивные документы. Они представлены в новом историко-познавательном разделе "День, о который разбился блицкриг", который посвящён мужеству и героизму бойцов и командиров Красной армии в первые дни войны.

В разделе представлены документы, рассказывающие об общих ожиданиях обеих сторон накануне 22 июня 1941 года. В некоторых из них говорится, что Германия рассчитывала на быструю победу, осуществив блицкриг. Однако советское руководство понимало, что немецкого вторжения не избежать, и всячески готовилось к этому процессу.

Документы говорят, что общая продолжительность военной кампании, по плану Германии, должна была составить от 9 до 17 недель. К весне 1941 года готовилось 147 дивизий, из которых 24 — танковые. В свою очередь, и Советский Союз вёл активную подготовку к войне с Германией: уже в мае 1941-го к госгранице были переброшены военные части и был создан Северо-Западный фронт.

Отдельное внимание в опубликованных документах уделяется трём опорным точкам, которые смогли помешать плану немцев. Одна из них — Брестская крепость. Представлены наградные документы на отдельных солдат, а также задокументированы факты, когда рядовые брали на себя смелость командовать целыми батальонами.

Двумя другими основными точками был полуостров Ханко и военно-морская база в городе Лиепая. В документах подробно рассказано о ходе боёв на этих участках, о выдающихся случаях и подвигах.