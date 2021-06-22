Московская жара побила рекорд 1956 года

По его словам, за 140 лет инструментальных наблюдений за погодой самая высокая температура 21 июня была в 1901 году — 34,7 градуса. Этот рекорд остался пока не побитым, тем не менее сегодняшняя жара в Москве превышает норму на восемь градусов. Оранжевый уровень погодной опасности будет оставаться актуальным ещё во вторник до 23 часов. В целом аномальное пекло продержится в Московском регионе до конца недели. По прогнозу Гидрометцентра, во вторник в Москве ожидается до 35, в среду — до 36, в четверг — до 37, в пятницу — до 36, в субботу — до 34, в воскресенье — до 33 градусов.