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Московская жара побила рекорд 1956 года

По прогнозам синоптиков, превышение погодной нормы в столичном регионе продержится до конца недели.

21 июня, 22:00
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Воздух на главной метеостанции Москвы, находящейся на ВДНХ, раскалился до 31,1 градуса. Тем самым был поставлен новый рекорд.

"Сегодня в Москве был побит рекорд дня, установленный 21 июня 1956 года. Тогда синоптики зафиксировали в городе температуру 30,9 градуса", — передаёт "Интерфакс" слова представителя метеобюро Москвы.

По его словам, за 140 лет инструментальных наблюдений за погодой самая высокая температура 21 июня была в 1901 году — 34,7 градуса. Этот рекорд остался пока не побитым, тем не менее сегодняшняя жара в Москве превышает норму на восемь градусов. Оранжевый уровень погодной опасности будет оставаться актуальным ещё во вторник до 23 часов. В целом аномальное пекло продержится в Московском регионе до конца недели. По прогнозу Гидрометцентра, во вторник в Москве ожидается до 35, в среду — до 36, в четверг — до 37, в пятницу — до 36, в субботу — до 34, в воскресенье — до 33 градусов.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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