Россиянам рассказали, можно ли заболеть ковидом при купании в водоёме

Коронавирусная инфекция не передаётся через воду. В этом заверил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Он подчеркнул, что купание в водоёмах является безопасным во время пандемии.

"Подтверждений того, что возбудитель COVID-19, который передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет. Таким образом, вода из открытых водоёмов не может считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции", — сказал он, беседуя с ТАСС.

Лебедев сообщил, что Роспотребнадзор неоднократно проверял водоёмы на коронавирус. Это никогда не приносило результатов.