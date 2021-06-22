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Россиянам рассказали, можно ли заболеть ковидом при купании в водоёме

Роспотребнадзор неоднократно проводил исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть такие предположения.

21 июня, 21:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Коронавирусная инфекция не передаётся через воду. В этом заверил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Он подчеркнул, что купание в водоёмах является безопасным во время пандемии.

"Подтверждений того, что возбудитель COVID-19, который передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет. Таким образом, вода из открытых водоёмов не может считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции", — сказал он, беседуя с ТАСС.

Лебедев сообщил, что Роспотребнадзор неоднократно проверял водоёмы на коронавирус. Это никогда не приносило результатов.

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Такого же мнения ранее придерживались и другие эксперты. Например, один из российских учёных рассказывал, что препараты, которыми обрабатывают большинство искусственных водоёмов, приводят к гибели инфекции. Как следствие он заявил, что в бассейне тоже нельзя заразиться коронавирусом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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