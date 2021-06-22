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Индийский ковид "дельта плюс": Действительно ли новейший штамм теперь неуязвим для антител

CoViD-19 в последнее время обновляется быстрее, чем модели гаджетов. Лайф выяснил, как это может повлиять на эффективность вакцины.

21 июня, 21:40
<p>Фото © Ashish Vaishnav / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Ashish Vaishnav / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Не успели мы разобраться с "индийским" штаммом CoViD-19, как он уже "выпустил" свою новейшую версию. Она получила известность как "дельта плюс". Официальное название — B.1.617.2.1. Тот "индийский" штамм, о котором мир знает с осени 2020-го, именуется просто "дельтой", или B.1.617. Кстати, власти Москвы сообщили, что именно на "дельту" приходится 90% новых случаев в городе.

Если смотреть на географию распространения "дельты плюс", то сложно сказать, насколько эта разновидность "индийская": как пишет The Times of India, по состоянию на 7 июня 2021 года в самой Индии было выявлено лишь шесть случаев заражения "дельтой плюс", но при этом её же нашли у 14 человек в США, у 13 японцев, 12 португальцев, девяти жителей Польши, четырёх граждан Швеции, двух граждан Непала, а кроме того, зафиксировали по одному случаю в Канаде, Германии и — внимание! — в России. То есть в общей сложности речь шла о 63 пациентах в мире. 20 июня глава индийского Управления медицинского образования и исследований Татьярао Лахан сообщил, что только в индийском штате Махараштра выявлено уже 20 случаев "дельты плюс".

Чем отличается новейший "индийский" штамм

Фото © Stringer / Getty Images

Фото © Stringer / Getty Images

По данным Службы общественного здравоохранения Англии, в этой разновидности SARS-CoV-2 обнаружена мутация K417N в знаменитом спайк-белке (S-белке) — том самом отростке, которым вирус цепляется к клетке-жертве. Как пояснил учёный из Института геномики и интегративной биологии в Дели Винод Скария, эта мутация позволяет ковидной частице уклоняться от антител.

Одним из важных моментов, которые следует учитывать в отношении K417N, являются доказательства устойчивости к моноклональным антителам казиривимаб и имдевимаб, — приводит слова исследователя India Today.

Глава российского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заверил в интервью Лайфу, что неожиданные способности ковида "дельта плюс" не означают, что антитела не работают, — их просто должно быть больше, поэтому нужно ревакцинироваться чаще. Он разъяснил, как именно этот вирус-мутант уходит от иммунного ответа. Чтобы разобраться в этом механизме, стоит запомнить слово "синцитий" — это такое соединение нескольких (или даже нескольких десятков) клеток, то есть большая многоядерная клетка с общей мембраной.

Вирус очень хитрый шахматный ход сделал неочевидный, он размножается, не разрывая клетки, а переходя в соседнюю клетку и образуя так называемый синцитий, тем самым укрываясь от антител. Его надо ловить на входе, а если вы на входе его не поймали, с ним довольно-таки тяжело бороться, пока синцитий не разорвётся, а они бывают большие, до 20–30 клеток, а то и больше

Александр Гинцбург

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

<p>Вирус очень хитрый шахматный ход сделал неочевидный, он размножается, не разрывая клетки, а переходя в соседнюю клетку и образуя так называемый синцитий, тем самым укрываясь от антител. Его надо ловить на входе, а если вы на входе его не поймали, с ним довольно-таки тяжело бороться, пока синцитий не разорвётся, а они бывают большие, до 20–30 клеток, а то и больше</p>
<p>Вирус очень хитрый шахматный ход сделал неочевидный, он размножается, не разрывая клетки, а переходя в соседнюю клетку и образуя так называемый синцитий, тем самым укрываясь от антител. Его надо ловить на входе, а если вы на входе его не поймали, с ним довольно-таки тяжело бороться, пока синцитий не разорвётся, а они бывают большие, до 20–30 клеток, а то и больше</p>

Впрочем, профессор Гинцбург заверил, что это далеко не первое известное видоизменение в коронавирусном шипе и далеко не самое опасное.

Были мутации, которые влияют на антигенную специфичность и влияют даже больше, чем в индийском штамме. Не просто в шипе, а там мутации выявляют, как правило, в этом рецептор-связывающем мотиве, это тот кусочек шипа, который непосредственно прилипает к клеточному рецептору, там где-то 70 аминокислот, то есть примерно 210250 нуклеотидов, совсем маленький кусочек S-белкато, что непосредственно хватается, так называемый интерфейс, — рассказал глава центра Гамалеи.

Как проявляется "индийский" ковид

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, этот вирус чаще вызывает желудочно-кишечные симптомы: тошноту, рвоту, боль в животе, потерю аппетита. Кроме того, она упомянула о боли в суставах и потере слуха.

В свою очередь, британский профессор Тим Спектор заявил, что индийский коронавирус более опасен для молодых людей. Но доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов в этом сомневается.

Статистику по Индии всегда вычёркивают из общей статистики Всемирной организации здравоохранения, потому что у них первые три места в списке причин смерти до сих пор существенно отличаются от всего мира. Это кишечные инфекции, респираторные инфекции и тому подобное. Не рак, не инсульт и не инфаркт, как у всего цивилизованного мира. И из-за этого в Индии средняя продолжительность жизни низкая. Почему у них нет проблем с пенсионной реформой? Потому что пенсионеров у них очень мало! Соответственно, почему индийский штамм поражает более молодых, потому что в Индии только более молодые и есть. Поэтому на Индии нельзя делать эту статистику однозначно, — заверил он в интервью Лайфу.

Что делать?

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

По словам профессора Гинцбурга, дикий "индийский" вирус действует очень быстро и организм не успевает выработать против него достаточно антител. Он убеждён, что это означает только одно: лучше запастись антителами заранее.

Раньше если говорили, что если у тебя после вакцинации уровень антител упал, то ничего страшного, клетки памяти тебе помогут. А вот теперь клетки памяти, конечно, помогут, но гораздо менее эффективно, поэтому надо постоянно держать высокий уровень антител, надо вакцинироваться и ревакцинироваться через 6–7 месяцев

Александр Гинцбург

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

<p>Раньше если говорили, что если у тебя после вакцинации уровень антител упал, то ничего страшного, клетки памяти тебе помогут. А вот теперь клетки памяти, конечно, помогут, но гораздо менее эффективно, поэтому надо постоянно держать высокий уровень антител, надо вакцинироваться и ревакцинироваться через 6–7 месяцев</p>
<p>Раньше если говорили, что если у тебя после вакцинации уровень антител упал, то ничего страшного, клетки памяти тебе помогут. А вот теперь клетки памяти, конечно, помогут, но гораздо менее эффективно, поэтому надо постоянно держать высокий уровень антител, надо вакцинироваться и ревакцинироваться через 6–7 месяцев</p>

С этим согласен и доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов. Он отметил, что пока медицина не установила, каким должен быть "защитный титр" антител против "дельты плюс", то есть сколько антител достаточно.

Поэтому нам достаточно высокий титр антител нужно иметь в принципе в любом случае, интуитивно нащупывать его. Нужно знать свой титр антител и предпринимать всё, чтобы поддерживать его в высоком значении. И эти антитела будут действовать против любого коронавируса: "индийского", "британского", "африканского", "американского". Вот поверьте мне, через несколько недель наши генетики скажут, что у нас появился "московский" штамм, — сказал медик.

Коронавирус-мутант уже в России: Врачи рассказали, как изменилась болезнь

Коронавирус-мутант уже в России: Врачи рассказали, как изменилась болезнь

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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