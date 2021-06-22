Индийский ковид "дельта плюс": Действительно ли новейший штамм теперь неуязвим для антител

Не успели мы разобраться с "индийским" штаммом CoViD-19, как он уже "выпустил" свою новейшую версию. Она получила известность как "дельта плюс". Официальное название — B.1.617.2.1. Тот "индийский" штамм, о котором мир знает с осени 2020-го, именуется просто "дельтой", или B.1.617. Кстати, власти Москвы сообщили, что именно на "дельту" приходится 90% новых случаев в городе.

Если смотреть на географию распространения "дельты плюс", то сложно сказать, насколько эта разновидность "индийская": как пишет The Times of India, по состоянию на 7 июня 2021 года в самой Индии было выявлено лишь шесть случаев заражения "дельтой плюс", но при этом её же нашли у 14 человек в США, у 13 японцев, 12 португальцев, девяти жителей Польши, четырёх граждан Швеции, двух граждан Непала, а кроме того, зафиксировали по одному случаю в Канаде, Германии и — внимание! — в России. То есть в общей сложности речь шла о 63 пациентах в мире. 20 июня глава индийского Управления медицинского образования и исследований Татьярао Лахан сообщил, что только в индийском штате Махараштра выявлено уже 20 случаев "дельты плюс".

Чем отличается новейший "индийский" штамм

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По данным Службы общественного здравоохранения Англии, в этой разновидности SARS-CoV-2 обнаружена мутация K417N в знаменитом спайк-белке (S-белке) — том самом отростке, которым вирус цепляется к клетке-жертве. Как пояснил учёный из Института геномики и интегративной биологии в Дели Винод Скария, эта мутация позволяет ковидной частице уклоняться от антител.

— Одним из важных моментов, которые следует учитывать в отношении K417N, являются доказательства устойчивости к моноклональным антителам казиривимаб и имдевимаб, — приводит слова исследователя India Today.

Глава российского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заверил в интервью Лайфу, что неожиданные способности ковида "дельта плюс" не означают, что антитела не работают, — их просто должно быть больше, поэтому нужно ревакцинироваться чаще. Он разъяснил, как именно этот вирус-мутант уходит от иммунного ответа. Чтобы разобраться в этом механизме, стоит запомнить слово "синцитий" — это такое соединение нескольких (или даже нескольких десятков) клеток, то есть большая многоядерная клетка с общей мембраной.

Вирус очень хитрый шахматный ход сделал неочевидный, он размножается, не разрывая клетки, а переходя в соседнюю клетку и образуя так называемый синцитий, тем самым укрываясь от антител. Его надо ловить на входе, а если вы на входе его не поймали, с ним довольно-таки тяжело бороться, пока синцитий не разорвётся, а они бывают большие, до 20–30 клеток, а то и больше Александр Гинцбург Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Впрочем, профессор Гинцбург заверил, что это далеко не первое известное видоизменение в коронавирусном шипе и далеко не самое опасное.

— Были мутации, которые влияют на антигенную специфичность и влияют даже больше, чем в индийском штамме. Не просто в шипе, а там мутации выявляют, как правило, в этом рецептор-связывающем мотиве, это тот кусочек шипа, который непосредственно прилипает к клеточному рецептору, там где-то 70 аминокислот, то есть примерно 210–250 нуклеотидов, совсем маленький кусочек S-белка — то, что непосредственно хватается, так называемый интерфейс, — рассказал глава центра Гамалеи.

Как проявляется "индийский" ковид

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По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, этот вирус чаще вызывает желудочно-кишечные симптомы: тошноту, рвоту, боль в животе, потерю аппетита. Кроме того, она упомянула о боли в суставах и потере слуха.

В свою очередь, британский профессор Тим Спектор заявил, что индийский коронавирус более опасен для молодых людей. Но доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов в этом сомневается.

— Статистику по Индии всегда вычёркивают из общей статистики Всемирной организации здравоохранения, потому что у них первые три места в списке причин смерти до сих пор существенно отличаются от всего мира. Это кишечные инфекции, респираторные инфекции и тому подобное. Не рак, не инсульт и не инфаркт, как у всего цивилизованного мира. И из-за этого в Индии средняя продолжительность жизни низкая. Почему у них нет проблем с пенсионной реформой? Потому что пенсионеров у них очень мало! Соответственно, почему индийский штамм поражает более молодых, потому что в Индии только более молодые и есть. Поэтому на Индии нельзя делать эту статистику однозначно, — заверил он в интервью Лайфу.

Что делать?

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

По словам профессора Гинцбурга, дикий "индийский" вирус действует очень быстро и организм не успевает выработать против него достаточно антител. Он убеждён, что это означает только одно: лучше запастись антителами заранее.

Раньше если говорили, что если у тебя после вакцинации уровень антител упал, то ничего страшного, клетки памяти тебе помогут. А вот теперь клетки памяти, конечно, помогут, но гораздо менее эффективно, поэтому надо постоянно держать высокий уровень антител, надо вакцинироваться и ревакцинироваться через 6–7 месяцев Александр Гинцбург Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

С этим согласен и доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов. Он отметил, что пока медицина не установила, каким должен быть "защитный титр" антител против "дельты плюс", то есть сколько антител достаточно.