Как фанаты реагировали на игру российской сборной с Данией. Видео © LIFE

Сегодня сборная России по футболу уступила Дании в решающем матче группового этапа Евро-2020 и закончила своё выступление на турнире. Лайф наблюдал, как любители этого вида спорта в фан-зоне в Санкт-Петербурге реагировали на действия футболистов.

Особо яркими были два момента. Фанатов очень воодушевил гол, забитый Артёмом Дзюбой во время пенальти. Собравшиеся возликовали. Однако уже вскоре они хватались за голову, реагируя на пропущенные один за другим 3-й и 4-й голы в ворота российской команды. По завершении матча фанаты, грустные, покинули фан-зону.